Habitantes de Barranca de Metztitlán no consideran grave la depredación

Las enfermedades son las causas que más afectan al ganado

Habitantes de la reserva de la biósfera Barranca de Metztitlán consideran que la depredación es problema, sin embargo no lo consideran grave, porque piensan que las enfermedades son las que más afectan a sus ganados, indicó el investigador Gerardo Sánchez Rojas.

Recientemente, el investigador presentó la conferencia “Los carnívoros silvestres de la Barranca de Metztitlán”, donde comentó que el hecho que no consideren grave la depredación, pero sí las enfermedades, “entonces el problema está en que tenemos que buscar mecanismos para que empiecen a tecnificar un poco más su manejo del ganado”.

Además, dijo, 50 por cierto de la población encuestada asocia a la depredación con aves como el gavilán y no precisamente con las especies de carnívoros terrestres como puma, gato montés, zorros y coyotes, por mencionar algunos.

Comentó que esas observaciones son parte de los resultados del proyecto Conservación de carnívoros de la Barranca de Metztitlán, financiado por el Programa de conservación de especies en riesgo (Procer), de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

El investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) comentó que “esos proyectos tienen la característica que son cortos, donde necesitamos hacer trabajos rápidos, la Conanp busca tener idea de cómo está la depredación dentro la reserva, si es un problema, y si es un problema cuáles son los actores que están causándolo”.

Mencionó que también querían saber si los lugares donde se registran problemas de depredación corresponden a áreas donde con el fototrampeo ven mayor abundancia de los mismos.

El proyecto empezó en septiembre, en donde instalaron 30 cámaras de fototrampeo en diferentes zonas de la reserva para el monitoreo de especies, aparatos que estuvieron activos hasta finales de noviembre.

