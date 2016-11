Harán frente común para mejorar servicios de salud

Tulancingo

Con acciones coordinadas en un frente común en materia de servicios de salud, pretenden solucionar los problemas de mortandad y mal servicio que han denunciado usuarios, en particular del hospital general del Valle de Tulancingo (HGVT).

Tras finalizar los trabajos del foro para la conformación del Plan Estatal de Desarrollo (PED) en la región Tulancingo, el titular de la Secretaría de Salud en Hidalgo (SSH) Marco Escamilla Acosta mencionó que están finalizando las conversaciones para implementar las acciones coordinadas.

Dijo que en las acciones de atención médica apoyarán todas las instituciones, para que de forma coordinada se ofrezcan las atenciones a quien así lo requiera, sobre todo casos graves.

El planteamiento fue realizado tras los constantes reportes de malos tratos en el HGVT, así como el registro de muertes.

Solo en muerte materna se registraron tres casos en lo que va del año, luego que en 2015 no hubo registros.

La semana pasada, el director del HGVT Arsenio Torres Delgado indicó que ninguno de los casos de muerte materna se registró en lo que lleva al frente del nosocomio.

También se deslindó de las quejas públicas de las y los usuarios respecto a los malos tratos que, aseguran, han tenido ellos o sus familiares.

Al respecto, Escamilla Acosta puntualizó que en todos los casos dan seguimiento, aunque no ofreció mayores detalles respecto a las acciones de inspección de estos.

Además, manifestó que también estudian los detalles para la implementación de un programa de médico a domicilio, semejante al que funciona en la Ciudad de México, para dar el servicio a pacientes con padecimientos o enfermedades crónicas o graves.

Declaró que con ello se dará atención a quien lo requiere, de acuerdo con el nivel de necesidad, “pero para ello estamos siendo muy cuidadosos en los detalles del tema y la implementación de un programa semejante”.

Luego de conocer los pormenores de dicho programa, en visitas realizadas en semanas anteriores con autoridades de salud en la Ciudad de México, actualmente están en análisis general las acciones tanto para mejorar los servicios de salud como para abatir los casos de mortandad y malos tratos.

