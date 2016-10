Pachuca

El alcalde Filiberto Hernández Monzalvo evadió el pago de impuesto sobre la renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un monto de 30 millones de pesos, informó en entrevista el alcalde Raúl Camacho Baños, quien apuntó que ese es otro de los millonarios desvíos de su antecesor, pues a la fecha se desconoce el destino que le dio a dicho monto.

Se trata del ISR que la alcaldía retiene al salario de las y los trabajadores y que está obligado a tributar ante el SAT; no obstante, el exedil no cumplió con esa responsabilidad, lo que comprometería a la actual administración.

Cuestionado sobre el monto total al que ascienden las deudas a proveedores heredados por la anterior administración, indicó que actualmente son documentados todos los adeudos con el fin de dar a conocer la información en próxima conferencia de prensa.

No obstante hizo hincapié en que se trata de numerosos pendientes de pago, muchos de ellos desde 2012.

Los proveedores tienen deudas desde 2012, 2013, 2014 entonces son deudas que no podré asumir, creo que el empresario tiene que buscar a Filiberto Hernández

para saldar los pendientes, dijo.

Luego, evidenció el tema del adeudo que dejó Hernández Monzalvo.

Tenemos pendiente el pago de ISR que él no hizo, casi son 30 millones de pesos del SAT, es un dinero que no es de él, es un dinero que él debe trasladar a Hacienda y que él también tendrá que responder en esas observaciones

, subrayó.

Camacho Baños indicó que el exalcalde deberá aclarar por qué no cumplió con la autoridad hacendaria, “lo que estamos documentando, él tendrá que aclarar por qué no lo mandó a Hacienda; si se lo gastó en otra cosa también lo tendrá que aclarar él”.

Respecto al adeudo por 800 mil pesos que la alcaldía de Mineral de la Reforma mantiene con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) expuso que también se trata de un pendiente difícil de cubrir debido a que corresponde a 2013 y 2014. En su momento, expusó, estos debieron cobrarse a Filiberto.

Cuando empecemos a documentar cuántas obras hay inconclusas, de quiénes son, pues ahí va a ir toda esa glosa que tendrá que explicar el exalcalde

, concluyó.

Comentarios