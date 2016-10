Pachuca

Poco más de 406 mil jóvenes de 15 a 29 años en Hidalgo está entre el umbral de pobreza por ingresos, esto de acuerdo con cifras de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Tras conmemorarse el 17 de octubre el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, esta agrupación, que engloba a más de 60 organizaciones, manifestó que de ese promedio de edades, 51 por ciento a nivel nacional tiene pobreza por ingresos.

En ese sentido, el panorama entre jóvenes de 15 a 29 años en Hidalgo es negativo, pues 58.07 por ciento de ese sector pertenece a aquellos con pobreza por ingresos, es decir, 406 mil 279 jóvenes del denominado bono demográfico no tienen condiciones óptimas en lo referente a líneas alimentarias, capacidades y patrimonio.

Mientras que 10.54 por ciento se encuentra en una situación de pobreza extrema, es decir que tiene tres o más carencias de seis posibles dentro del Índice de Privación Social y que, además, está por debajo de la línea de bienestar mínimo.

De igual forma, las personas en esa situación disponen de un ingreso tan bajo que aun si lo dedicaran por completo a la adquisición de alimentos no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana.

De acuerdo con los datos proporcionados por el portal de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, 30.76 por ciento del promedio de 15 a 29 años presenta carencia alimenticia.

De ese universo de jóvenes en condiciones desfavorables, 77.70 por ciento no cuenta con seguridad social, es decir 543 mil 313 personas.

Respecto al acceso a los servicios de salud, 155 mil 721 tiene la carencia de poder ocupar esos servicios.

En menor medida, 10.05 por ciento, es decir, un promedio de 70 mil individuos de 15 a 19 años, carece de calidad y espacios de vivienda, de acuerdo con los datos del portal.

En cuanto al rezago educativo, esa población presenta carencia en 11.80 por ciento, es decir, poco más de 82 mil jóvenes en la entidad presentan un atraso en sus estudios.

A pesar de que esa población de 15 a 19 años tiene las condiciones de trabajar para generar desarrollo, se encuentra en una situación adversa que genera incertidumbre en su día a día.

Comentarios