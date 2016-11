La anterior administración se concentró en la atracción de inversión extranjera y olvidó a empresarios locales

La anterior administración se concentró en la atracción de inversiones extranjeras, pero se olvidó de sus empresarios locales, lo que trajo consigo un panorama de menor dinamismo económico para la entidad, aseguró en entrevista exclusiva para Libre por convicción Independiente de Hidalgo Luis Romo Cruz, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal.

De ese escenario, reconoció, dan cuenta duros estudios como el Doing Business, en el cual la entidad cayó del sitio 11 al 19 en los últimos cinco años en facilidades para hacer negocios y la ubican en la posición 29 en apertura de empresas, incluso por encima de Oaxaca que ocupa la 27.

A eso, dijo, se suma un entorno de arranque de administración adverso propiciado por el panorama macroeconómico actual, el cual derivará en un menor crecimiento económico para el país y que alcanzará a la entidad.

Tan solo en el segundo trimestre del año la actividad económica estatal cayó 2.8 por ciento según el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal que mide el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi); la tendencia a la desaceleración en la economía local, continuó, se mantendrá en los siguientes meses, aunque aclaró que se trata de un tema nacional.

Por lo anterior, indicó que la política económica del gobierno de Omar Fayad estará enfocada en la productividad local, a través de la atención de sus necesidades y la generación de un marco regulatorio con reglas claras, que permita generar competencia y competitividad.

La meta para el mandatario estatal y que está encomendada a la secretaría a su cargo, puntualizó el secretario de Desarrollo Económico, es clara: convertir a Hidalgo en uno de los estados más competitivos del país y América Latina.

En charla con este diario, el maestro en políticas públicas por la Universidad de Harvard presentó un primer diagnóstico sobre el panorama económico de la entidad tras concluir la anterior administración.

El funcionario estatal recordó sus pláticas con Fayad Meneses sobre cómo medir el éxito de una política de desarrollo económico: “Yo le dije al gobernador: la verdad no te sirve de nada hacer 25 mil giras, 425 programas, 35 mil acciones, subir, bajar, estirar, si no se genera empleo bien remunerado y los hidalguenses no lo sienten en su bolsillo, de nada te va servir.

“Puedes traer inversiones de miles y miles de dólares, pero si no se traducen en derrama económica, no sirven; o sea, no es lo que necesita Hidalgo, igual y lo necesitan otros estados, pero Hidalgo no. El gobernador también lo dijo claramente, lo que se requiere es más empleos.

Sería muy soberbio decir que no se hicieron cosas, porque sí se hicieron cosas y muchas, quizá la pregunta es para qué haces las cosas, y esa es la visión del gobernador, si no tienes un objetivo claro de hacia dónde quieres llegar puedes hacer un montón de cosas, pero no llegar a donde quieres.

Destacó que el objetivo principal en materia de desarrollo económico para un gobierno es que la población tenga más y mejores empleos, “habría que cuestionarnos qué tanto incidimos en esta variable.

Si uno ve los números puede ver que en promedio se generaron cerca de 7 mil 500 empleos registrados en el IMSS al año, en la administración pasada, pero aquí hay que verlo contra los egresados, tienes cerca de 16 mil egresados al año, entonces tienes cerca de 10 mil hidalguenses y la pregunta es ¿qué les ofrecemos?, es el reto que tenemos.

Romo Cruz reconoció los esfuerzos del anterior mandatario en materia de inversiones, que al cerrar sexenio sumaron 38 mil millones de pesos en nuevos capitales, no obstante hizo notar que estos deben llevarse a todos los rincones del estado y a todos los sectores de la economía estatal.

Siempre pongo el ejemplo muy sencillo: de aquí a que yo vaya con el señor Hans, el alemán, y el señor Johns de Reino Unido y los convenzo de que vengan a Hidalgo, que traigan su dinero, que entiendan que somos muy buenas gentes, que le echamos ganas, nos va a tomar dos años, y se nos olvida que aquí existen empresarios hidalguenses que ya están generando dinero, que conocen el ecosistema, que conocen las oportunidades de negocio y que quizá lo que necesitamos es un empujoncito para que los que ya están crezcan más rápido.

Para reforzar esa afirmación, el también especialista en econometría puso en la mesa las experiencias exitosas en el mundo de los negocios en México, como es el caso de Monterrey con la industria del acero y la cerveza.

No llegó el señor Johns, no llegó el señor Hans, ‘aquí está mi dinerito a ver qué hacemos’. Se dieron cuenta que producían cebada, que producían vidrios, que producían corcholatas y después lanzan la cervecera; y que se sume el acero y después viene toda la industria del vidrio y después vienen los grandes conglomerados y comienza a crecer, crecer, crecer.

Fue en ese tema donde insistió:

Lo hicieron los empresarios que estaban ahí, entonces yo siento que hasta cierto punto hemos olvidado a nuestros empresarios, no les hemos preguntado: ¿qué necesitas para crecer más rápido? Y, como seguramente han visto en las redes sociales, hemos mantenido un contacto frecuente con las cámaras, con los industriales, con la gente de los parques industriales, con el sector productivo que ya tenemos, son las ganancias inmediatas

¿Cuáles serán las acciones para superar este panorama?

“La gran diferencia en cuanto al planteamiento para poder superar la situación que tenemos, los indicadores ya los conocen, es que tenemos que pasar de hacer programas a hacer una política pública integral, porque cuando uno hace programas y no suman hacia el objetivo final, puedes hacer muchas cosas, te vas a desgatar muchísimo, pero no vas a ver resultados.

“Una política pública comienza en un diagnóstico, qué herramientas requieres y después cómo evalúas el éxito, y dentro de eso tiene que haber una secuencia lógica de acciones y la primera, que fue con la que iniciamos el día uno, tiene que ver con crear un ambiente de negocios y está en el plan de gobierno, porque de nada sirve que tú traigas nuevas inversiones, que le des apoyo a los emprendedores, que des financiamientos, si en el momento que quieren aterrizar una inversión, abrir una empresa o hacer crecer un negocio, se topan con la burocracia de que te tardas cuando menos un año en los permisos de construcción, los permisos de apertura de negocio; si no se tardan te piden una lana, si cuando hacen inspecciones te quieren sacar una lana.

“Pero para hacer esto se necesita tener una gran voluntad política, para poder acabar con la corrupción, la tramitología y la burocracia.”

En ese tema enfatizó dos datos que “duelen” al momento de hacer negocios: el 90 por ciento de los trámites tienen que ver con las ventanillas municipales y se estima que hasta 20 y 30 por cierto de los gastos promedio de una inversión se los “come” la burocracia y la corrupción.

Digamos que la idea es que la anterior administración se concentró en atraer la inversión extrajera, olvidó a sus empresarios locales, ¿cuál fue el resultado de esto?, ¿cómo encuentras hoy el estado en materia económica?

“Pues lo que te decía, en el momento en que no te preocupas por tu planta productiva actual, pues claramente no le entras a los temas de regulación, no le entras a los temas de financiamiento de los empresarios, no vinculas cadenas productivas, lo que te genera un menor dinamismo económico. O sea, ustedes ya lo vieron, la economía del estado, salvo el primer trimestre de este año, seguramente vamos a observar desaceleración hasta el tercer trimestre.”

Y en ese sentido, ¿a qué estará enfocada la política pública de esta administración en materia de desarrollo económico?

“Si pudiéramos dividirlo en cuatro grandes frentes, que estamos por darles forma con el Plan Estatal de Desarrollo, son cuatro pasos y llevan un orden lógico: el primero es que tenemos que dejar un marco regulatorio para que sean las reglas del juego transparentes y permitan competencia, competitividad y dentro de un marco de regulación mínima que no le cueste a la población.

“El segundo paso es fortalecer la actividad económica existente, y aquí es empezar con lo que ya tenemos. Y los otros pasos, lógico, es el tema de inversiones, ciencia y tecnología con una visión transversal, y creo que ya lo habíamos platicado. Una visión que te permita cubrir todo el estado, toda la región, ahora estos ejercicios los vamos a tener que afinar con el Plan Estatal de Desarrollo, que dentro de cada una de estas cajas va a haber muchos matices y van a haber muchas iniciativas que tenemos que ver cómo las canalizamos para sacarles el mejor provecho.”

¿Cuáles serán otras de las acciones enfocadas al impulso de empresarios?

“Parte del tema con los empresarios locales es que queremos hacer un banco de proyectos. Este banco de proyectos al final nos va a permitir decir cuáles son proyectos, infraestructuras que requiere el estado y decirle a los empresarios del estado: vean estas oportunidades de negocio, ¿a cuál quieren entrar?”

¿La economía del estado está desacelerada, le falta competitividad?

“Los números son muy crudos, necesitamos mejorar la competitividad del estado, necesitamos posicionar al estado a nivel internacional y también nacional. Necesitamos fortalecer toda nuestra infraestructura productiva, llámale parques industriales; necesitamos que el crecimiento económico que tiene el estado sea sostenido, porque eso le va a dar certidumbre a la actividad económica del estado.

“De nada te sirve crecer al bimestre un 10 por ciento si después te caes 2.8, porque lo que necesita cualquier negocio para tener planes de expansión es estabilidad macroeconómica, estabilidad en el crecimiento.”

Entonces, ¿hizo un buen trabajo la anterior administración, específicamente en este segmento de desarrollo económico?

“Yo creo que cada funcionario cumple un ciclo y una fase, y llega con una visión diferente. Lo que sí te puedo decir de la administración pasada es que hicieron un buen trabajo en cuestiones de infraestructura, Platah por ejemplo. Hay que entender que cada una de las administraciones tiene sus restricciones, o sea, a mí no me hubiera gustado estar en sus zapatos para ver todo el esfuerzo que hicieron en la refinería y de repente les dijeran que no, y no dependía de ellos. Los retos que ellos tuvieron y les impidieron no están con el plan A, no dependía de ellos, así como nosotros vamos a arrancar una administración con una serie de factores muy adversos que no dependen de nosotros, como un crecimiento menor de la economía nacional.”

Entonces, ¿cuál es la meta a corto plazo?, ¿posicionar a Hidalgo, en dónde, cómo?

“Hidalgo tiene que convertirse en uno de los estados más competitivos del país y de América Latina.”

¿Para cuándo?

“Esa es la visión del gobernador, Hidalgo tiene que ser uno de los estados más dinámicos del país, tiene que ser uno de los estados más competitivos del país y de América Latina. Y tiene que ser apetecido por los inversionistas, como lo son ahora otros estados punteros. Esa es la instrucción del gobernador, tenemos que llevar a Hidalgo a tope.”

¿Y para ello que van a hacer?

“Pues lo que te comentaba, tenemos que partir de una estrategia de política pública, que la estamos afinado y que la vamos a dar a conocer después del Plan Estatal de Desarrollo con mucha claridad.”

De esto ¿qué avances ya podrías compartir?

“Un montón, y repito, chequen las redes sociales, porque ahí hemos puesto mucha de la historia que estamos haciendo, por ejemplo, en el tema de los parques industriales ya tenemos un diagnóstico, estamos por arrancar dos obras ahí, en la obra de Tizayuca y también otra obra en Tulancingo, y ya nos sentamos con Mineral de la Reforma, porque no todo es dinero, hay muchas cosas de gestión.”

