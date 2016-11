Pachuca

En el tema de la deuda pública, Hidalgo está clasificado en el grupo no problemático y manejable de deudas que no excedieron lo que a nivel nacional se presentó en otras entidades, indicó el gobernador Omar Fayad Meneses, luego de darse a conocer el monto del adeudo que tiene el estado.

Fayad Meneses detalló que al tener el monto total de la deuda pública que asciende a 14 mil 834 millones de pesos, de los cuales mil 400 millones los pagará Petróleos Mexicanos (Pemex) a 20 años, “haremos lo que tengamos que hacer como refinanciar, reestructurar y pagar”. Actualmente, dijo, “estamos negociando y me toca la parte de negociar con la Secretaría de Hacienda que esos créditos fiscales que nos fincan, nos quiten cuando menos recargos o lo que la ley permita”.

El gobernador del estado aprovechó para aclarar que hacer público el monto total del adeudo fue para ver de dónde parte su administración, y que nunca hubo señalamientos de desvío de recursos o desfalco en la entidad.

Precisó que hay una deuda pública de 5 mil 579 millones de pesos de los cuales Pemex pagará una parte; mientras que los pasivos registrados a corto plazo implican la cantidad de 4 mil 59 millones de pesos.

Mientras que los pasivos no registrados por el gobierno anterior, pero ya registrados por la actual administración, son por 5 mil 196 millones de pesos; “la pasada administración no puede registrar como pasivo un crédito fiscal que no le han fincado, por lo que se registra hasta que se conoce, entonces ya le toca a la presente hacer el registro”.