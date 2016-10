Entre 2013 y 2015 el número de menores que laboran incrementó en 16 mil 224

Pachuca

Hidalgo fue la entidad que registró mayor incremento en su tasa de ocupación infantil no permitida en los últimos dos años, según cifras del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2015, estudio que elaboran en conjunto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

De acuerdo con información emitida por la STPS, entre 2013 y 2015 los mayores incrementos de la tasa de ocupación infantil no permitida se registraron en Hidalgo con 2.2 por ciento, seguido por Durango con 2.0, Nayarit con 1.9 y Chihuahua con 1.7 por ciento. En tanto, las principales disminuciones se registraron en Quintana Roo con menos 3.6 por ciento, Guanajuato con menos 3.4, Tabasco con menos 2.4, Tamaulipas con menos 2.3 y Morelos menos 2.0.

El estudio también indica que en Hidalgo existe una población total de 738 mil 970 niñas, niños y adolescentes de entre cinco y 17 años, de los cuales 68 mil 290 trabajan, de ellos mil 400 lo hacen en una ocupación permitida. Esa cifra comprende a las y los ocupados de 15 a 17 años en labores permitidas por la Ley Federal del Trabajo (LFT).

En tanto, otros 66 mil 890 laboran en ocupaciones no permitidas, rubro que agrupa a las y los ocupados de cinco a 17 años, debajo de la edad mínima o en ocupaciones y actividades peligrosas, de acuerdo con la LFT.

Otros 27 mil 828 menores trabajan aun cuando están debajo de la edad mínima requerida y 39 mil 62 se desempeñan en ocupaciones peligrosas.

La comparativa con el estudio correspondiente a 2013 demuestra que el número de menores que trabajan en el ámbito local incrementó considerablemente.

Lo anterior, toda vez que el MTI 2013 reportaba que 52 mil 66 menores laboraban, mientras que el estudio correspondiente a 2015 enumeró 68 mil 290, es decir, se trata de 16 mil 224 más.

La tasa de menores que trabajan pasó de 7.6 a 9.24 entre 2013 y 2015, de acuerdo con indicadores oficiales.

De los 66 mil 890 niñas, niños y adolescentes que laboran en ocupaciones no permitidas, 42 mil 95 asisten a la escuela y 24 mil 795 no lo hacen; en tanto 31 mil 483 aportan al ingreso del hogar y 35 mil 407 no lo hacen.

El MTI actualizó las estadísticas al cuarto trimestre de 2015, dando los resultados de la condición de las y los menores de cinco a 17 años que realizan trabajos permitidos y no permitidos.

Según el levantamiento de la última encuesta del Inegi, la población infantil que trabaja en el país de entre cinco y 17 años se redujo en más de 60 mil, ya que en 2013 había 2 millones 536 mil 693 y actualmente hay 2 millones 475 mil 989 laborando.

Actualmente la población infantil es de 29.4 millones y según cifras del MTI 8.4 por ciento del total labora.

La metodología aplicada para realizar el estudio es la misma, solo que ahora se tiene con mayor precisión una medición del trabajo infantil por erradicar, mediante el diseño e implementación de acciones específicas de política pública.

Vía comunicado de prensa, el 31 de julio la STPS dio a conocer la actualización de las cifras del MTI; la información a detalle está disponible en el portal electrónico de Inegi.

Cifras del panorama de menores trabajadores

42 mil 95

asisten a la escuela

asisten a la escuela 24 mil 795

no asisten

no asisten 31 mil 483

aportan al ingreso del hogar

aportan al ingreso del hogar 35 mil 407

no lo hace

Comentarios