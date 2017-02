Hidalgo, en la media nacional de trasplantes

Pachuca

De acuerdo con el informe del último trimestre de 2016, Hidalgo está en la media nacional de realización de trasplantes de córnea y renales, la tabla lo coloca a la mitad de ese tipo de procedimientos que se realizan para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) las tablas indican que en el estado hubo, hasta el tercer trimestre del año pasado, cinco procedimientos de córnea, al igual que en Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y Querétaro.

El mayor número de dichas operaciones por la concentración de población es en la Ciudad de México, con 280 procedimientos de ese tipo.

De riñón son 13 trasplantes, de los cuales cinco son de donante fallecido y ocho de donante vivo; ese mismo número lo tiene registrado Baja California. De nuevo la Ciudad de México es la que concentra el mayor número de esos procedimientos.

Las operaciones de órganos y tejidos son nueve, las donaciones por muerte encefálica fueron cuatro y de paro cardiaco cinco.

Desde el 16 de enero de 2007, el hospital general de Pachuca atendió por primera ocasión en el estado el primer trasplante de riñón de una persona con vida a un joven que padecía insuficiencia renal.

Desde esa fecha, el programa se ha fortalecido al procurar no solamente los órganos, sino que actualmente también se realiza el procedimiento de trasplantar riñones y córneas, además de incorporar procesos multiorgánicos donde se rescatan y canalizan otros órganos en favor de más pacientes que se encuentran en lista de espera.

De esa manera, ya se han efectuado en registro histórico 222 procedimientos de manera exitosa; de estos, 137 corresponden a trasplantes renales (55 donante fallecido y 82 donante vivo) y 86 trasplantes de córnea.

Un trasplante consiste en trasladar un órgano, tejido o un conjunto de células de una persona (donante) a otra (receptor), o bien de una parte del cuerpo a otra en un mismo paciente.

Una de las razones más comunes para hacer ese procedimiento es tratar de reemplazar algún órgano o tejido enfermo o lesionado y sustituirlo por uno sano. El donador del órgano o tejido a trasplantar no necesariamente debe ser una persona con vida.

Si una persona donadora sufre muerte cerebral, sus órganos pueden ser conservados por medio de diversos métodos con la intención de que su funcionamiento no se vea afectado y sea de utilidad para otro paciente.

La lista de órganos y tejidos trasplantables incluye: pulmón, corazón, riñón, hígado, páncreas, intestino, estómago, piel, córnea, médula ósea, sangre, hueso, entre otros, siendo el riñón el órgano más comúnmente trasplantado a nivel mundial.

Trasplantes en Hidalgo

Tipo Córnea Renal

Donante fallecido

Donante vivo Órganos y tejidos

Muerte encefálica

Paro cardiaco Cantidad Cinco 13

Cinco

Ocho Nueve

Cuatro

Cinco

