Hidalgo no es un mercado para editoriales: Mayte Romo

“Hidalgo no es un mercado para la industria editorial”, así lo expresó Mayte Romo, directora de Elementum, quien afirma que el camino para construir una base sólida para una casa editorial no ha sido sencillo.

Luego de la charla “Libros del cero al 10”, impartida por Elementum para dar un contexto sobre el proceso de realización de los libros que, además, tuvo como invitado al historiador Daniel Escorza, Mayte Romo habló con este diario sobre la situación que vive la industria editorial en el estado.

“Creo que los libros no han formado parte de la realidad de Hidalgo nunca, por ejemplo, hay estados que tienen tradiciones literarias importantes. Si tú estás en Jalisco, te interesa saber cómo escribió Rulfo, por qué escribió de tu tierra; pero en Hidalgo los autores importantes que tenemos publican en el extranjero.”

Dijo que esa situación se vuelve un círculo vicioso porque tampoco encuentran una editorial que promocione sus obras.

“Creemos que nuestro esfuerzo es incipiente para todos los lectores que hay que formar y demás, esperamos que el circulo vicioso vaya esperando poco a poco a romperse, poniendo a disposición de los hidalguenses libros hechos aquí, que no tienen que tener temática de aquí, pero que vean que no tienen que irse a La Condesa para encontrar editoriales.”

Actualmente Elementum cuenta con 13 publicaciones que ahora son distribuidas en librerías como Gandhi y Porrúa.

“Estamos muy contentos porque aparte los estamos cobijando con una editorial más sólida, estamos documentando procesos, robusteciendo la editorial para que los libros tengan un mayor soporte.”

Con nuevos instrumentos diseñados por el equipo de Elementum, como conferencias, eventos para el fomento a la lectura, talleres y presencia en las dos ferias del libro más importantes del estado, la casa editorial da certeza a sus autores del compromiso que tienen con cada uno de sus textos.

“Ahora vamos a terminar de hacer una planeación estratégica anual, porque navegábamos sin rumbo y por donde fuera; y apegarnos a un año a esos planes estratégicos, pensar en el aumento de autores y que ellos crezcan y ya que tengamos un par de años sólidos, ahora sí nos lanzamos a nuestra línea editorial propia”, concluyó.

