Hidalgo, sede de trabajos de reguladores de seguridad privada

Pachuca

La necesidad de un nuevo marco jurídico en materia de seguridad privada, así como la integración de los reguladores estatales en la materia como agentes importantes en seguridad pública, fueron parte de los temas centrales de la segunda Reunión de Reguladores de Seguridad Privada de la región centro.

Pachuca, como sede de ese encuentro, tuvo la presencia de integrantes de la Secretaría de Gobernación bajo la representación de Esteban Islas Bacilio, jefe de la unidad de planeación prospectiva y seguridad privada, así como del titular de Seguridad estatal Mauricio Delmar Saavedra, el procurador estatal Ramiro Lara Salinas, y el secretario de Gobierno Simón Vargas Aguilar.

En la reunión donde también se unieron representantes de la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, Islas Bacilio explicó que en 20 meses de trabajo se rediseñó la dirección de seguridad privada, con el fin de tener una buena comunicación con los reguladores estatales, lo cual es un tema de agenda prioritario.

Añadió que el papel del regulador estatal no era visto como parte de la estructura de seguridad pública de los estados, por lo cual se logró que a esos personajes se les considere como relevantes en el tema de la seguridad.

Aunado a esos trabajos, se consolidó un registro nacional de empresas, personal y equipo de seguridad privada, para saber cuántos elementos existen en el país; esa medida, refirió, se empleó ante la poca capacidad que tenían de responder con claridad cuántas empresas existían, el número de elementos y quiénes eran.

“Tomó más de un año tener una base de datos sólida con la ayuda de los reguladores estatales”, aunque explicó que ese no es un tema que por ley se tenga que realizar sino evoca más al del trabajo institucional.

Actualmente, según manifestó, existen más de 5 mil empresas a nivel nacional y un estado de fuerza de más de 160 mil elementos de seguridad privada.

Asimismo se trabajó en homologar los estándares nacionales de verificación y regularización, ya que existía la queja de ese sector en las discrepancias entre los estándares federales y estatales para el ejercicio de esa actividad.

Precisó que los integrantes de la seguridad privada son un ente auxiliar de seguridad, lo cual no siempre fue visto así, sino como un ente aparte del tema de seguridad pública, sin embargo la entrada del Sistema Penal Acusatorio, los pone en un papel más relevante.

Por su parte, el secretario de Gobierno manifestó que Hidalgo va de la mano con las directrices que marque la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) en materia de seguridad pública.

Abundó que tras acreditarse las funciones de las empresas de seguridad privada, sus elementos no solo deben ser capaces de mantener la seguridad, sino que “una vez registrados, capacitados, sean integrados a un sistema integral de generación de inteligencia, lo que va ir acercando a brindar seguridad como reclaman todos los habitantes”, detalló Vargas Aguilar.

