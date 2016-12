Hidalgo, sin avance en indicadores del campo: gobernador

Hidalgo sigue igual que hace 13 años en los indicadores del campo, y mientras los productores no le apuesten a la reconversión y tecnificación el sector seguirá igual, puntualizó el mandatario estatal.

Durante la segunda sesión ordinaria del consejo estatal para el desarrollo rural sustentable, el gobernador Omar Fayad Meneses recordó que Hidalgo es el primer lugar en producir cebada, alfalfa, coliflor, avena, entre otros productos, sin embargo puntualizó que esos indicadores han estado desde hace 13 años.

“Si seguimos así, el campo no va a cambiar, los indicadores no van a cambiar, no vamos a ser primeros lugares en otras cosas distintas a las que ocupamos en mucho tiempo, porque no estamos dispuestos a cambiar el paradigma y a innovar”, refirió.

Fayad Meneses exhortó a delegados federales, al secretario de Agricultura, líderes de organizaciones campesinas y todos los integrantes del consejo a reunirse para ponerse a trabajar y generar propuestas para ver qué harán para beneficiar al campo.

Comentó que una de las opciones es apostarle al maíz nativo, el cual beneficiaría a productores de temporal, porque para ellos es más preciado y tiene rentabilidad, sin embargo no sirve para los que tienen sistema de riego.

En el caso de la producción de café, mencionó que no es negocio para los productores, “la única manera de hacer negocio en el café es vender tazas y termos, quienes son los que ganan. Entonces, cómo hacemos para conectar una cadena de ese tamaño”.

El gobernador indicó que una de las soluciones para mejorar el sector agrícola es concentrándose en los municipios con hambre, “nada más son cinco (en Hidalgo), y metámosle toda la lana”.

Detalló que el proyecto estratégico de seguridad alimentaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural contempla 183 millones de pesos en la entidad, los cuales pueden ocuparse en los cinco municipios de la Cruzada contra el hambre.

Dato Una de las opciones es apostarle al maíz nativo, el cual beneficiaría a productores de temporal, porque para ellos es más preciado y tiene rentabilidad, sin embargo no sirve para los que tienen sistema de riego

Comentarios