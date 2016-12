Hidalgo, sin mecanismos democráticos de participación ciudadana: CESOP

Pachuca

Hidalgo se encuentra en el grupo de las cinco entidades federativas que no cuentan con mecanismos de democracia directa en las leyes de participación ciudadana, como el referéndum, plebiscito o iniciativa popular.

Son herramientas que se usan de manera excepcional como elementos de decisión última sobre asuntos de trascendencia nacional o local.

El plebiscito es el medio de participación ciudadana por el cual el gobierno consulta al electorado sobre un acto de índole político o gubernamental que se considera relevante para la vida pública de la entidad o municipio.

El referéndum es el procedimiento jurídico por el que el gobierno somete al voto popular las leyes o los actos administrativos, cuya ratificación debe ser hecha por el pueblo. Puede ser constitucional o legislativo.

El primero consiste en someter a la decisión ciudadana reformas o adiciones a la constitución. El segundo se basa en someter a la consideración ciudadana reformas o adiciones a las leyes.

Mientras que la iniciativa popular es la forma de participación ciudadana mediante la cual un número determinado de ciudadanos presentan una petición avalada por sus firmas para que se tome a consideración un asunto determinado, puede ser una reforma de ley.

Respecto a su utilización en México, la Ley Federal de Consulta Popular es una iniciativa que, en cuanto a la aplicación de mecanismos de democracia directa, ya existe en la mayoría de las entidades federativas.

De los 31 estados, 25 de ellos consideran en sus constituciones la figura jurídica del plebiscito, 27 el referéndum y 26 la iniciativa popular. En 27 entidades, incluida la Ciudad de México, estas figuras están reglamentadas en las leyes de participación ciudadana

Los que no cuentan con ninguno de estos instrumentos son: Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México y Nuevo León, detalla el análisis Apuntes de la reforma política elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados.

En cuanto a los asuntos que no son sujetos de consulta a través del plebiscito están: los egresos del estado, régimen interno y de organización de la administración pública, las disposiciones administrativas estatales o municipales en materia tributaria, financiera y fiscal, nombramiento o destitución de los servidores públicos de los poderes, organismos autónomos y los municipios.

