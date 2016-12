Identifica INAH 30 sitios arqueológicos en Tulancingo

Tulancingo.- Existen alrededor de 30 sitios arqueológicos en Tulancingo con registro oficial por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de acuerdo con un censo realizado desde mediados del siglo XX hasta la fecha.

Personal de la institución federal informó que Huapalcalco es uno de los sitios más grandes con vestigios arqueológicos, pero hasta la fecha no ha podido declararse patrimonio nacional debido a que el terreno es de propiedad ejidal, particular y estatal, situación que aún no es resulta.

Ante dicha situación es necesario concretar la regulación del uso de suelo, pues Huapalcalco es uno de los sitios arqueológicos más afectados por la mancha urbana y, al mismo tiempo, es uno de los espacios de cultura prehispánica más importantes a nivel nacional.

En Tulancingo existen otros sitios con menores afectaciones o problemas de uso del suelo, en zonas como Buenos Aires, Jaltepec y Palma Sola, donde puede desarrollarse un plan de investigación y preservación del patrimonio cultural de la época prehispánica.

La información se dio a conocer durante la capacitación “El municipio y su patrimonio: mecanismos para su evaluación y protección”, ofrecida a funcionarios y realizada hace unos días en esa ciudad.

Ante funcionarios de Acaxochitlán, Cuautepec, Metepec, Santiago Tulantepec y Tulancingo se llevó a cabo la capacitación con énfasis en los parámetros legales para la protección del patrimonio en dichos municipios.

Funcionarios del INAH Hidalgo solicitaron a los participantes mantenerse al pendiente de la protección del patrimonio e indicaron la disposición para trabajar en conjunto, en casos donde se solicite expresamente.

El secretario municipal de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente Heliodoro Romo Nájera mencionó que el objetivo de ese acercamiento es conocer lo que el INAH realiza, así como el proceder para que el organismo federal autorice, asesore u oriente para conservar el patrimonio.

