Impiden peritaje de la PGR en Nochixtlán

A más de tres meses del desalojo violento en Nochixtlán, técnicos de la Procuraduría General de la Republica (PGR) regresaron para comenzar con los peritajes de la investigación pero activistas les impidieron, nuevamente, realizar las diligencias porque, denunciaron, los funcionarios llegaron sin equipo necesario para levantar testimonios y evidencias.

Ayer, peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) regresaron a Nochixtlán para iniciar los trabajos de investigación en la zona donde ocurrió el enfrentamiento que dejó ocho personas muertas.

El pasado 19 de junio ocurrió un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el municipio oaxaqueño de Asunción Nochixtlán en el marco de las protestas de los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que dejó un saldo de ocho muertos, la mayoría por impacto de bala, y un centenar de heridos, según cifras oficiales. Integrantes del comité de víctimas y maestros de la sección 22 de la CNTE recibieron a los peritos y al agente del Ministerio Público federal.

Hace unas semanas, activistas y profesores de la coordinadora impidieron entrar a los peritos y exigieron copia de la investigación, la cual les fue entregada el lunes, así como participar en los trabajos periciales.

Ayer el personal de la PGR llegó a la zona encabezado por el director general de control de averiguaciones previas Jorge Nader Kuri, para empezar con la indagatoria.

En el lugar ya los esperaba el comité de víctimas de Nochixtlán, activistas y profesores disidentes.

Los funcionarios dialogaron con diferentes líderes como Maclovio Marcial Aguilar de la Coordinadora de Trabajares de la Educación de Oaxaca (CTEO), integrantes del comité de víctimas y activistas como Arturo Peimbert de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO). En la reunión, que duró dos horas, estuvieron también representantes de la ONU y visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

No obstante, no llegaron a ningún acuerdo y los activistas no permitieron la diligencia, ya que acusaron que la PGR pretendía excluir los testimonios de 100 heridos y familiares de las víctimas. Además de que llegaron sin el equipo necesario para realizarlo e incumplieron acuerdos.

Antecedentes

