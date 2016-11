Importante aceptar procesos de género actuales: UAEH

Pachuca

Es importante aceptar los procesos actuales en la so­ciedad y entender que las mujeres deben seguir en la lu­cha, indicó Martha Eva Rocha, investigadora del Instituto Na­cional de Antropología e Historia (INAH), al presentar su obra Los rostros de la rebeldía en el mar­co de la 13 Semana del Instituto de Ciencias Sociales y Humani­dades (ICSHu) de la Universidad Autónoma del Estado de Hidal­go (UAEH).

“La lucha de estos años es la equidad de género, es decir, no se trata de una guerra, sino de la in­terrelación de los géneros”, men­cionó en entrevista después de exponer su libro en el auditorio Jesús Murillo Karam ante alum­nado y docentes.

Mencionó que en las parejas de ahora debe haber un entendi­miento y admiración mutua para llegar a un acuerdo en el que am­bos participen, tanto en las tareas del hogar como en la educación de los hijos e hijas, algo que ya está dándose.

Al hablar de su obra, una in­vestigación sobre la participa­ción de las mujeres en la Revo­lución mexicana, la científica del INAH detalló que encontró en archivos militares un total de 432 que hicieron funciones de propa­ganda, enfermería, milicia y fe­minista. De ese grupo identificó a 22 que buscaron, posterior a la Revolución, el reconocimiento de sus derechos a la educación, igualdad de salarios, así como a votar y ser votadas.

Sin embargo, apuntó Eva Ro­cha, los tiempos para hacerlo no fueron los idóneos, pues no hubo un cambio social, aunque sí sig­nificó algo muy importante en sus vidas. No obstante, la lucha que emprendieron esas mexica­nas en los primeros años del si­glo pasado simbolizó un acerca­miento a lo que vino después, en la década de 1970, con el auge feminista.

Explicó que durante 1920 y 1930 las mujeres fueron muy activas, pues algunas impulsa­ron la cultura, otras se dedicaron a compartir su saber y a partici­par aún más en la sociedad. Para los siguientes periodos, que com­prendieron 1940 y 1950, se con­virtieron en jefas de familia de acuerdo con patrones que funda­mentaban los medios de comuni­cación; pero posteriormente, con la llegada de maquiladoras y em­presas transnacionales en 1990, salieron a trabajar, momento en el que les fue negado el reconoci­miento para ocupar altos cargos, no solo en las compañías, tam­bién en la política.

Resaltó que a partir de ello aumentaron los feminicidios en el país, pues muchos no acep­taron que una mujer tuviera un mejor empleo y salario, “un tema de violencia hacia noso­tras que lleva casi dos décadas”, aseguró. Añadió que en la actua­lidad ese sector vuelve a estar bajo preceptos generados por los medios de comunicación, pues ahora deben trabajar, ser inteli­gentes, educar a los hijos, hacer las tareas del hogar, pero sobre todo, estar dentro de los cánones de belleza con el fin de tener ma­yor presencia y ser elegidas.

La historiadora consideró im­portante tratar de entender que las mismas necesidades están lle­vando a romper códigos sociales, en el que un hombre puede ha­cerse cargo del hogar y de los hi­jos, y una mujer puede tener un empleo y salario que ayude a mantener los gastos de la fami­lia. “Es solo aceptar que eso está pasando, entenderlo y admirarse mutuamente para llevar una me­jor interrelación”, finalizó.

