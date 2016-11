Impugnación no me distrajo: Lara Salinas

Pachuca.- Ramiro Lara Salinas, titular de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), señaló que la impugnación en contra de su nombramiento, la cual fue desechada por los magistrados, no lo distrajo de su labor como procurador.

“Es un tema que la verdad en ningún momento me distrajo, me he dedicado a trabajar, estamos dando resultados”, declaró durante entrevista al concluir evento del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) en Cubitos.

Consideró que la impugnación, por ser nombrado procurador para la administración de Omar Fayad, luego que validó con su voto en el pleno del Tribunal Electoral los comicios que ganó el entonces candidato priista, fue una equivocada interpretación de la ley.

Cuestionado si se considera como el procurador del ex gobernador Francisco Olvera Ruiz, expuso que la función pública no se trata de sexenios ni de colores.

“Todas las personas que trabajamos en dependencias de primer gobierno, que tenemos la responsabilidad de encabezar instituciones complicadas como es la procuraduría de justicia, tenemos objetivos comunes con la sociedad”

