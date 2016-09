Pachuca

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) se convirtió en sede del 51 Congreso Mexicano de Química y el 35 Congreso Nacional de Educación Química, dichos encuentros propiciarán el intercambio de conocimientos, tendencia y opiniones de las y los científicos mexicanos.

En la ceremonia de apertura estuvieron presentes el rector de la máxima casa de estudios de Hidalgo Humberto Veras Godoy, el presidente de la Sociedad Química de México AC Benjamín Velasco Bejarano y el presidente local de congresos 2016 de la UAEH Rafael Tapia Benavidez.

En su mensaje, Tapia Benavidez agradeció el apoyo dado por el rector de la Autónoma de Hidalgo y por el director del Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería Orlando Ávila Pozos, asimismo indicó que esos congresos están pensados para estudiantes en aras de buscar y compartir opiniones sobre los diversos temas que aborda la química.

Recomendó a las y los alumnos convivir y acercarse con los especialistas invitados, además de participar en las actividades del programa.

Al hacer uso de la palabra Humberto Veras Godoy destacó la calidad de la licenciatura y los programas de posgrado que se ofrecen en la UAEH en materia de química, afirmando que esa área es una fortaleza donde se encuentran un buen número de colaboradores y donde ha participado de manera muy cercana la Sociedad Química AC.

En tanto, Benjamín Velasco Bejarano hizo un recorrido por la historia de la organización y agradeció la hospitalidad de la Autónoma de Hidalgo durante los congresos.

En la misma ceremonia, se llevó a cabo la entrega del Premio Nacional de Química “Andrés Manuel del Río” y el Premio a las Mejores Tesis de Licenciatura, Maestría y Doctorado en Ciencias Químicas “Rafael Illescas Frisbie”.

Al término de la ceremonia, el programa de actividades comenzó con la plenaria “Stitching and weaving of molecules into new materials” por Omar Yaghi, profesor del departamento de química de la Universidad de Berkeley, California.

