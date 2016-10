Hidalgo, entidad con mayor incremento de trabajo infantil del país

De acuerdo con cifras actualizadas del Módulo de Trabajo Infantil 2015

Pachuca.- Hidalgo fue la entidad que registró mayor incrementó en su tasa de ocupación infantil no permitida en los últimos dos años, según constan cifras del Módulo de Trabajo Infantil 2015 (MIT), estudio conjunto que elaboran el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

De acuerdo con el documento, actualizado recientemente por ambas dependencias, entre 2013 y 2015, los mayores incrementos de la Tasa de Ocupación Infantil No Permitida se registraron en Hidalgo (2.2 por ciento), Durango (2.0), Nayarit (1.9) y Chihuahua (1.7).

De acuerdo con el Modulo de Trabajo Infantil 2015, 68 mil 290 niños y adolescentes (de cinco 17 años) trabajan en Hidalgo.

De estos, mil 400 lo hacen en una ocupación permitida es decir, donde los menores participan en los quehaceres domésticos y cuidados personales para el consumo en el propio hogar y no afectan su salud o integridad física.

No obstante, 66 mil 290 laboran en ocupaciones no adecuadas, es decir con horarios prolongados y condiciones de peligro, como quehaceres y cuidados personales para el consumo del propio hogar pero que causa dolores de espalda o musculares, o cansancio o agotamiento, o que no les permite cumplir con sus actividades escolares, entre otras.

De estos, 27 mil 828 tienen debajo de la edad mínima requerida y 39 mil 62 se desempeñan en ocupaciones peligrosas.

La comparativa con el estudio correspondiente a 2013, da cuenta de que el incremento del número de menores que trabajan incremento considerablemente.

Lo anterior toda vez que el MIT 2013 reportaba que 52 mil 066 menores laboraban, mientras que para 2015 sumaron 68 mil 290; es decir, se trata de 16 mil 224 más que engrosaron las filas del trabajo infantil en el estado.

