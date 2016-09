Incumple gobierno con desplazados de El Gavilán

Tlahuelilpan

A una semana de ser reubicadas, las personas desplazadas de El Gavilán amenazaron con regresar a los terrenos del cerro si el director de gobierno de la región de Tula Elmer Céspedes Galindo no cumple con los apoyos prometidos.

Tras ocupar un terreno particular en la calle 5 de Mayo desde hace una semana, cuando accedieron dejar las caballerizas de la plaza de toros de Tlahuelilpan ante la proximidad de la feria, cerca de 50 personas continúan viviendo en condiciones deplorables.

Las familias acusan directamente a Céspedes Galindo, quien hace apenas un par de días se comprometió con despensas, lonas y láminas para la techumbre de sus chozas, las cuales hasta el momento no se les han proporcionado; por lo que hoy el frente frío acompañado con chubascos provoca que las personas se vuelvan más vulnerables por las condiciones climatológicas.

Son familias en espera de que se resuelva el conflicto de propiedad de las tierras del cerro El Gavilán, aunque en estos momentos lo que más les interesa es que Céspedes Galindo dé la cara para entregar los apoyos con los que se comprometió.

Tras un diálogo con autoridades municipales, las y los afectados, que desde abril habitaban esa zona, accedieron desocupar las caballerizas; en tanto pasaban las festividades en honor a San Francisco algunos fueron reubicados en el terreno y otros pidieron apoyo de familiares.

La semana pasada llegaron al terreno lodoso; donde pudieron construir chozas, sin embargo estas comenzaron a presentar escurrimientos de agua al interior, provocando que sus techos sean afectados, por lo cual el gobierno del estado, a través de Elmer Céspedes, se comprometió a dar láminas y despensas, apoyo que hasta la fecha no ha llegado.

Como este medio ha documentado, en el lugar habitan personas adultas mayores e infantes, quienes son los más afectados, ya que desde hace días la mayor parte de ellos han tenido que luchar contra algunas enfermedades ocasionadas por la falta de alimento y los cambios climáticos, incluso al no contar con un sanitario adecuado.

Bajo esas condiciones las y los desplazados de El Gavilán continúan trabajando para levantar más chozas y un espacio para hacer sus necesidades, además de un área levantada con carrizo que serviría de cocina.

Son 50 personas las que se encuentran alojadas sobre la calle 5 de Mayo esquina El Ejido, a espaldas del auditorio municipal de Tlahuelilpan.

Amenazaron que en caso de no recibir el apoyo correspondiente regresarán a tomar sus propiedades comunales del cerro El Gavilán.

