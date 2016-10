Indagará ASEH recursos que no devengaron exregidores de San Salvador

Pachuca

La Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) analizará la cuenta pública de la presidencia municipal de San Salvador para determinar el destino de más de 600 mil pesos que no devengaron los 12 integrantes de la anterior asamblea por aguinaldo y sus últimos cuatro días laborales.

Tras la sentencia del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEH) que ordena dar esos recursos a los exregidores, la auditoría indagará si dicho presupuesto está en las arcas de la alcaldía o en caso contrario precisará en qué fueron erogados.

Rodolfo Picazo Molina, titular de la ASEH, expuso que la ley de la auditoría le da facultad de acción debido a que se trata de una administración municipal que concluyó en septiembre.

“Vamos a determinar como parte de la auditoría si dichos recursos estaban presupuestados, si los dejó la anterior administración en las cuentas bancarias, de no ser así, indagar qué hicieron con ese presupuesto”, declaró durante entrevista.

La ASEH atenderá de manera inmediata la sentencia de los magistrados electorales y tras su auditoría entregará informe de resultados al Congreso de Hidalgo, así como al tribunal electoral.

La pasada administración, emanada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), debió dejar presupuesto para pagar la parte proporcional del aguinaldo a la anterior asamblea municipal.

Picazo Molina consideró que más exregidores están en su derecho de recurrir a las instancias para presentar quejas por dietas que no hayan recibido.

La actual administración municipal de San Salvador deberá pagar 600 mil pesos a integrantes del anterior ayuntamiento, luego que no recibieron el pago correspondiente de aguinaldo y de sus últimos cuatro días laborales.

Comentarios