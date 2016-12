Independientes deberán devolver recurso público: IEE

Julio Menchaca Salazar y otros siete excandidatos independientes tendrán que regresar el financiamiento público otorgado como bonificación por actividad electoral para el proceso electoral ordinario.

De acuerdo con la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos del IEE, en total deben regresar 85 mil 202 pesos derivado de faltas de representantes en casillas durante la elección anterior del 5 de junio.

“La instrucción es hacer el llamado y una notificación oficial para que al término de tres días acudan al IEE para hacer la devolución correspondiente”, refirió el consejero electoral Salvador Franco Assad.

En caso de no cumplir, el consejero electoral explicó que fue instruida la dirección jurídica del organismo público para iniciar acciones correspondientes; además, la dirección ejecutiva de administración deberá informar a la procuraduría fiscal de la entidad para realizar el procedimiento económico activo sin recursos públicos.

“No creo que en ningún momento entre en el ámbito penal, es un ámbito estrictamente civil y fiscal”, resaltó.

La bonificación electoral es un recurso que se otorgó a partidos políticos y a candidatos independientes, es equivalente a 10 días de salario mínimo, y después de hacer análisis a las actas, quienes no acreditaron el número de representantes de casillas establecido, tendrán que hacer la devolución, explicó Franco Assad.

Según el dictamen aprobado por el consejo general del Instituto Estatal Electoral, quienes no han integrado el financiamiento público por concepto de bonificación electoral son: Julio Menchaca Salazar, excandidato independiente a la alcaldía de Pachuca, quien falta por reintegrar 5 mil 112 pesos de los 79 mil 613 pesos del total a devolver.

Mientras, a Juan Carlos Sánchez, exaspirante a la presidencia municipal de Cuautepec, le faltan por devolver mil 460 pesos de los 2 mil 191 pesos. Javier Téllez Mendoza, de San Salvador, no ha regresado 487 pesos de los 730 pesos ocasionados por una falta.

Jesús Ortiz Cano, de Tepeji, deberá entregar al IEE la cantidad de 12 mil 390 pesos, María Elena Jiménez, de Tezontepec de Aldama, 8 mil 49 pesos.

Los tres excandidatos a la presidencia municipal de Tulancingo: Alejandro Ahued Sarkis, Enrique Pacheco López y Andrés Ocadiz Ibarra deberán devolver 24 mil 103, 18 mil 260 y 15 mil 338 pesos, respectivamente.

Dato Los excandidatos independientes tendrán que devolver el recurso público tres días hábiles después de la aprobación de dicho dictamen

