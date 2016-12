Inicia gobierno de Yunes con cuatro homicidios y dos desaparecidos

Ciudad de México

En la región sur de Veracruz, donde convergen importantes municipios petroleros y ganaderos, la violencia no ha dado tregua a la población ni con el cambio de gobernador. Los primeros hechos de alto impacto, como la exhumación de restos de una fosa clandestina o un secuestro, ocurrieron en esa zona.

También hubo diversos hallazgos, un suicidio, ejecuciones y robos el mismo día en que oficialmente Veracruz, después de 86 años de ser priista, se pintaba de azul con la llegada de Miguel Ángel Yunes al poder.

En la localidad Arrollo la Palma-Sánchez Taboada, del municipio de Hidalgotitlán, se efectuó una intensa movilización policiaca debido al hallazgo de dos cuerpos en avanzado estado de descomposición, los cuales no pudieron ser identificados.

En Cerro Blanco, Cosoleacaque, en un terreno de la empresa Tereflalatos Mexicanos se descubrió una fosa clandestina, luego de un reporte anónimo a través de los números de emergencia; no se especificó si se trataba de la osamenta de una sola persona o de varias.

Además, una joven de Coatzacoalcos fue reportada desaparecida; familiares y amigos extendieron la búsqueda en la región sur por medio de redes sociales.

En Oteapan, dos hombres fueron despojados de forma violenta de una camioneta tipo estaquitas que acababan de adquirir. Sujetos armados los interceptaron sobre la carretera Oteapan-Zaragoza, los amagaron y dejaron amarrados entre la maleza, donde más tarde fueron rescatados por la Policía municipal.

Campesinos de Tres Valles descubrieron el cuerpo de un hombre cerca de una carretera rural. Tras el arribo de peritos de la fiscalía general del estado (FGE) se supo que el occiso había sido degollado.

Una mujer de Las Choapas, de 47 años, presuntamente se ahorcó dentro de su domicilio con un lazo. Fue descubierta por su esposo cuando regresaba de trabajar.

En el centro de la ciudad de Acayucan, sujetos desconocidos y con armas de fuego “levantaron” a un hombre que se desempeñaba como taxista. Ese caso se trataría del primer “levantón” del gobierno inicial de Yunes Linares.

