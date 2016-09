Inicia OSUAEH ciclo “Los grandes conciertos” con Felisa Hernández Salmerón

Mineral de la Reforma

Este viernes la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH) prepara el inicio del ciclo “Los grandes conciertos” con la participación especial de la violista Felisa Hernández Salmerón, interpretando piezas de Sibelius.

En entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo, Gaétan Kuchta, director artístico de la OSUAEH, y la solista invitada hablaron acerca de lo que será la gala de mañana.

De acuerdo con Kuchta, esta presentación será un poco más contemporánea, pero está convencido que al público le gustará mucho; además de la pieza de Bartók, también se interpretará la Sinfonía No 5 de Jean Sibelius y Cantus In Memoriam Benjamin Britten de A Pärt.

Por su parte Felisa Hernández Salmerón se mostró entusiasmada al ser la primera vez que se presentará con la Sinfónica de la Autónoma de Hidalgo; además de que la obra de B Bartok tiene un significado especial.

Tenía el papeleo para entrar a la universidad en Estados Unidos y uno de los requisitos es una carta en la que dices por qué quieres entrar, entonces lo que quería era tocar esa pieza y no lo hice, hasta que llegué a Bélgica.

La obra atraviesa por un sinnúmero de emociones, desde la tragedia, hasta la alegría misma.

Tienen como de todo, creo que en la situación que vive el país, el hecho de que se pueda interpretar algo que no se pueda decir con palabras pero que pueda decir algo al público de manera sensorial, es bastante importante”

La conexión con la OSUAEH fue mediante una llamada de Gaétan Kuchta, quien le pidió específicamente la pieza de Bartók, con la expectativa de tocarla completo, la maestra de viola aceptó la invitación.

Espero hacer música, disfrutar, porque si tú no disfrutas nadie disfruta, no sirve de nada poner tu cara feliz cuando no lo estás.