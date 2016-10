Pachuca

Ismael Gadoth Tapia, presidente municipal de Tula, informó que TransCanada inició la construcción del gasoducto Tula-Tuxpan, sin embargo habitantes de la región se ampararon en demanda de un pago justo por la servidumbre de sus terrenos.

Durante entrevista, expuso que esos amparos fueron interpuestos por propietarios de terrenos ubicados en Atotonilco de Tula, luego que no se ha podido determinar el costo de los predios.

La construcción del gasoducto avanza, sin embargo hay 700 metros en Atotonilco de Tula que no han podido destrabarse, y en caso de no lograr acuerdos podrían buscar rutas alternas, como lo propuso el secretario de Gobierno, dijo el alcalde.

Gadoth Tapia apuntó que la empresa no paga un precio unitario por predio, sino que el valor lo establece de acuerdo al uso que le dan los propietarios.

En Tula aún no han definido el costo de la servidumbre, negociación que lleva a cabo TransCanada con los dueños de la tierra, lo cual es lo más sano para evitar que se politice o generar un problema mayor, consideró.

El presidente municipal declaró que es necesario socializar el proyecto para que sea aceptado por las y los habitantes de la región.

“Está provocando conflictos sociales porque es una obra que está detenida y hay afectaciones personales, afectaciones que han abanderado con temas políticos, sociales, que provoca que no se ha construido el proyecto.”

TransCanada impactará 225 localidades de 17 municipios de Hidalgo, entre ellos 78 pueblos indígenas y lugares sagrados y santuarios de origen otomí y hñahñu. También atraviesa Veracruz, Puebla y Estado de México.

Luego de ganar en 2015 la licitación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), TransCanada inició la construcción, que durará 24 meses y concluirá en 2017, con una inversión de 458 millones 266 mil dólares.

En Tenango, sin noticias de TransCanada: alcalde

El presidente municipal de Tenango de Doria Aldo Molina Santos reveló que TransCanada no ha dialogado con el ayuntamiento y descartó que haya autorizado la licencia para que sea construido el gasoducto y agregó que fue autorizado por la anterior administración.

