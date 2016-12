Pachuca

Al acusar de represión al alcalde de Mineral de la Reforma Raúl Camacho Baños contra comerciantes ambulantes, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) informó del inicio de dos quejas en la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH) contra policías de dicho municipio, a quienes acusó de agredir a sus simpatizantes.

Tras protestar en palacio de gobierno y oficinas del Partido Acción Nacional (PAN), integrantes de la organización, encabezados por Martha López Ríos, llegaron al Congreso local, donde solicitaron juicio de procedencia contra el alcalde panista.

La UNTA acusa dos sucesos: el primero sobre el desalojo de un comerciante en Villas del Álamo, donde señala que cinco de sus seguidores, entre ellos dos menores de edad, fueron golpeados por policías, lo que originó la queja VG3013-16 en la CDHEH.

También iniciaron dos carpetas de investigación por privación ilegal de la libertad contra la Secretaría de Seguridad Pública de Mineral de la Reforma, identificadas como 12-2016-12327 y 12-2016-12437.

Los detenidos fueron Alberto Martínez Morales, Joset Martínez Torres, Sonia Mateo Márquez; así como Luis Hernández López y Alejandro Hernández Altamirano, ambos menores de edad.

El segundo suceso, agregó López Ríos, es derivado de que Camacho Baños trató de despojar a habitantes de la colonia 11 de Julio de un auditorio construido por los pobladores del lugar. Al oponerse, el delegado de la 11 de Julio Raúl Escalante fue detenido.

López Ríos acusó una campaña de persecución de Camacho Baños contra todos aquellos actores sociales que no coinciden políticamente con él.

El delegado de la 11 de Julio Raúl Escalante negó que haya tratado de agredir al presidente municipal de Mineral de la Reforma Raúl Camacho Baños durante un evento realizado en Pachuquilla la semana pasada.

En entrevista en el Congreso local, durante la manifestación de la UNTA, declaró: “Lo quise tomar del hombro, que es muy diferente”.

Acusó que el alcalde intentó maquillar las cosas. “Como representante de la colonia 11 de Julio fui a hacerle un reclamo por la conducta que ha emprendido en nuestra contra, al tildarnos de corruptos, pero no puede comprobar nada”.

Aquel día “me llevaron a barandilla, después esposado me llevan a una oficina, donde tres personas con uniforme de policía me golpean, con la luz y cámaras apagadas”.