Inician reubicación de ambulantes del HGVT

Autoridades municipales confirmaron intención de reubicar a comerciantes ubicados en las inmediaciones del hospital general del Valle de Tulancingo (HGVT), sobre todo para generar condiciones de seguridad en la zona de ingreso del nosocomio.

Darío Mendoza Sánchez, director municipal de reglamentos y espectáculos, confirmó que buscan una reubicación con el objetivo de liberar la zona de ingreso de ambulancias y otros vehículos, y a la vez disminuir cualquier tipo de riesgo para los usuarios del nosocomio, así como para vendedores y consumidores.

A partir de la petición de las autoridades del HGVT, fue realizada una reubicación de ambulantes en la zona limítrofe con una base de taxis.

Sin embargo, los vendedores no aceptaron la propuesta, pues explicaron que las personas no se acercaban a ese lugar, por lo que regresaron al sitio donde actualmente se ubican, justo a la entrada del nosocomio.

Al respecto, Mendoza Sánchez dijo que continúa en diálogo con los ambulantes para que se concrete la reubicación.

Aclaró que desde hace algunas semanas no se reciben pagos por parte de los ambulantes, con el objetivo de que estos no consideren tener una especie de derecho de piso.

Solo dos vendedores, de un total de 12, cuentan con tarjetón comercial, que les fue entregado por la anterior administración municipal.

Dichos vendedores están ubicados lejos de la entrada del HGVT, por lo que buscan que la alternativa sea retomada por los restantes vendedores.

En tanto, los ambulantes insisten en seguir realizando sus ventas en la entrada principal, al considerar que no generan ninguna problemática.

Mientras que las autoridades municipales incluso diseñan un plan de ordenamiento integral, debido a que en la zona comienzan también a circular unidades de transporte de pasajeros.

