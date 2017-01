Pachuca

Debido al incremento en el precio del gas LP, gasolina, así como de materias primas como harina y maíz, el precio del kilo de tortilla en Hidalgo incrementaría hasta en dos pesos en próximos días, estimó Martín Martínez Destunis, delegado de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla.

Se trata, comentó, de una aproximación que dependerá de cada industrial y el análisis de las variables que inciden en su costo de operación debido a que el precio del alimento actualmente no está controlado.

No obstante, indicó, el incremento máximo sería de dos pesos. Esta industria, explicó, tiene dos años conteniendo el impacto de alzas a diferentes materias primas empleadas para la elaboración del alimento, como es el caso del gas.

Mantener la rentabilidad de esa industria hace inaplazable un aumento ante diversas alzas que se presentaron al iniciar el año.

En entrevista para Libre por convicción Independiente de Hidalgo, el empresario, con 33 años en el sector, explicó como ejemplo que desde el primero de enero el costo de producción para un establecimiento que vende 250 kilogramos de tortilla por día se incrementó en 4 mil 19 pesos por semana, el equivalente a 574 pesos diarios.

Lo anterior debido a que el gasto semanal en gas y luz se elevó 300 y 400 pesos, respectivamente.

En tanto, la inversión en harina incrementó mil 50 pesos desde el 15 de diciembre (cuando se encareció ese insumo), mientras que en el caso de maíz el gasto creció mil 669 pesos.

Actualmente el kilo de tortilla se vende entre 10 y 12 pesos en promedio; la tarifa varía de acuerdo con el establecimiento y sus costos de producción.

De esa forma, una vez aplicada el alza, el kilo de tortilla se vendería entre 12 y 14 pesos a partir de la primera quincena de enero.

Puntualizó que el alimento, indispensable en la dieta de las familias, registró sus últimos incrementos en 2010 y 2014; desde entonces el precio se mantuvo sin cambios.

No obstante, dijo, actualmente el alza en precios de energéticos, materias primas, aunado a los gastos administrativos y cumplimiento de responsabilidades patronales, elevaron hasta en 38 por ciento el costo de producción de ese básico.

Actualmente, dijo, producir un kilo de tortilla cuesta 11.40 pesos en promedio.

Martínez Destunis estimó que 100 por ciento de los negocios dedicados a la producción de tortillas subirán el precio del alimento en el trascurso de la siguiente semana, “por cuestiones de que la industria sea sana y rentable no será posible mantener el precio ante el incremento en costos de los insumos empleados para la producción.

“A cuánto no lo sabemos porque es un precio libre, habrá quien lo tenga a 11 pesos y lo subirá a 13, habrá quien lo tenga a 12 y luz subirá a 14”, comentó.

Los negocios del sector, dijo, ya tenían dos años aguantando pequeños incrementos de diferentes insumos, lo cual mantenía al gremio con utilidades castigadas.

Pese a que el sector ha tenido buenas y malas épocas, manifestó el delegado, los últimos tres años han sido bastante complicados debido a la competencia desleal e informalidad que prevalece en el gremio.

Martínez Destunis mencionó que Hidalgo es una de las entidades que registran el precio más bajo de ese alimento, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados.

De acuerdo con Gerardo Noriega Altamirano, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo, las tortillas de maíz deberían incrementar su precio a 14.40 pesos por kilo, unos dos pesos más del precio promedio ponderado a nivel nacional, debido a la subida del precio en los combustibles que entró en vigor el domingo pasado.

