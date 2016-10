Inminente, salida de policías reprobados en toxicología

Pachuca

Mientras que 16 por ciento de los elementos de la Policía estatal se encuentra reprobado en su control de confianza, será inminente la separación de la corporación para aquellos con resultados negativos en toxicología, mientras que en los otros casos se analizará su situación, indicó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) Mauricio Delmar Saavedra.

Respecto al tema de control de confianza de los elementos de la coordinación estatal de Seguridad Pública, el funcionario mencionó que tiene el listado de quienes no aprobaron esa evaluación.

Destacó que entre los múltiples exámenes que se aplican a los policías, aquellos que reprobaron en las evaluaciones de entorno social y situación patrimonial, psicológico y en la prueba médica, se someterán a análisis para ver cómo se les puede apoyar.

Sin embargo, eso no pasará con aquellos que no acreditaron la prueba toxicológica, donde refirió, será implacable la decisión del cese de la corporación. “Los que hayan reprobado el examen toxicológico van para afuera”, manifestó el secretario estatal.

Mientras que los no acreditados en el polígrafo se procesará su expediente ante el consejo de honor y justicia, instancia que determinará su salida o permanencia en la SSPH, aunque refirió que aquí los elementos tendrán el derecho a defenderse.

“Vamos a estudiar esta situación, se analizará caso por caso”, abundó. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en su informe mensual con corte al 30 de septiembre, expone que al interior de la SSPH 16 por ciento de su estado de fuerza se encuentra en condición reprobatoria, misma que continúa en funciones.

Es decir, que de 2 mil 470 elementos, alrededor de 395 mandos y operativos se encuentran en esa situación, de quienes se analizarán sus resultados y el punto donde fallaron en la prueba.

Tras concretarse la aplicación de la evaluación en 100 por ciento de la plantilla, 84 por ciento acreditó y se certificó en el control de confianza, de acuerdo con cifras oficiales. De tal modo que son alrededor de 2 mil 75 policías.

Respecto al rezago de la renovación en la vigencia de los certificados de control de confianza, éste se encuentra en 3 por ciento de los mandos y operativos acreditados.

Es decir, se encuentran pendientes de actualizar su certificado un promedio de 62 elementos de la SSPH.

