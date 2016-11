Insatisfechas, víctimas con trato de MP en Hidalgo: estudio

Pachuca

La percepción de satisfacción de las víctimas de algún delito ante las instancias pertinentes en Hidalgo se encuentra por debajo de la media nacional, lo que refleja el grado de disgusto al momento de querer recibir apoyo, esto de acuerdo con el estudio Justicia a la medida

El documento realizado por la organización México Evalúa plantea que con referencia a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) el grado de satisfacción se encuentra debajo de la media nacional, que en su última presentación fue de 41.2 por ciento, como trato bueno.

Aunque en el último reporte la percepción buena se localizó en 40.9 por ciento de las y los encuestados, en los tres años anteriores la evolución de la percepción de las víctimas no es tan satisfactorio.

De acuerdo con el estudio, existen diversos factores que pueden determinar que el trato sea o no satisfactorio, tales como el tiempo de espera al momento de emitir una denuncia, el trato de la autoridad, la eficiencia o deficiencia del servicio, entre otros.

En el caso de Hidalgo existen altibajos, es decir, en 2012 el 42 por ciento se sintió satisfecho con el trato proporcionado por el Ministerio Público al emitir su denuncia, cuestión que subió en 2013, donde 57.6 por ciento se sintió complacido con el actuar de la autoridad.

Sin embargo, ese parámetro descendió hasta 37.2 por ciento en lo referente a 2014, el más bajo a la fecha. Ese valor se compuso en 2015, donde 40.9 por ciento indicó que el trato recibido fue bueno, sin embargo esa percepción choca contra 55.4 por ciento de hidalguenses que manifestó que el trato ante el MP fue de malo a muy malo.

Además refiere el estudio que la observación académica en agencias del Ministerio Público sugiere que los procesos para recibir y tramitar denuncias en algunas jurisdicciones mexicanas maltratan a las víctimas.

Si bien determina que no existen estudios académicos que permitan conocer de manera compresiva los procesos de atención, hay estudios etnográficos y cualitativos que indican la escasa capacidad que tienen las fiscalías para brindar un servicio satisfactorio a las y los usuarios.

“Una vez que podamos analizar con mayor detalle los diseños institucionales que se asocian con un trato satisfactorio de las víctimas, podremos avanzar en una propuesta más puntual de indicadores para procuradurías, que pueda ser considerada tanto por la Setec como por los titulares de estas instituciones”, concluye el estudio.

