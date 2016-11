Instruyen en procuración de justicia con perspectiva de género

Para capacitar a servidoras y servidores públicos y lograr una mejora continua en atención a víctimas con perspectiva de género y derechos humanos, la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJEH), en coordinación con el Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo (CJMH), inauguró el taller para la aplicación del Protocolo de atención en la procuración de justicia con perspectiva de género.

Durante el acto inaugural celebrado en el auditorio del Instituto de Formación Profesional (IFP) de la PGJEH, el subprocurador de procedimientos penales región oriente Porfirio Gutiérrez García destacó la importancia de emprender acciones de capacitación en materia de perspectiva de género y derechos humanos.

Señaló que durante el último siglo se concretaron reformas y promulgaron diversas leyes enfocadas a mejorar la vida de las mujeres con la finalidad de que dejen de ser un sector vulnerable en la sociedad; no obstante, explicó que si no existe la conciencia y cultura de la equidad de género en servidoras y servidores públicos, existirán un sinfín de herramientas, pero tendrán poca efectividad.

Para que desaparezca la brecha, enfatizó, personal de la PGJEH y otras dependencias reciben el taller para ser agentes de cambio en la vida de mujeres y niñas, pues el trabajo de las dependencias es crear las condiciones materiales y humanas que aseguren que dichas leyes procuren justicia.

El funcionario agradeció la presencia del ponente Ricardo Ruíz Carbonell, quien también es especialista en género, derechos humanos, masculinidades y es uno de los creadores del protocolo.

Porfirio Gutiérrez indicó que para el procurador general de Justicia de Hidalgo Javier Lara Salinas, una de las líneas de acción de la dependencia es la capacitación y mejora del servicio, mecanismos para favorecer el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Por su parte, Margarita Cabrera Román, coordinadora del CJMH, reconoció el interés y disposición de la PGJEH para concretar ese taller que concluirá el 18 de noviembre. La funcionaria precisó que el protocolo es una herramienta que fortalecerá la atención, pero sobre todo la sanción de delitos de género, pues establece una metodología que tiene como preceptos la perspectiva de género.

Aseveró que si una mujer o niña no tiene acceso a la justicia por la percepción de una o un servidor público, la puerta de la justicia se cierra para las víctimas, de ahí la importancia de que la PGJEH dé cumplimiento al marco normativo estatal contenido en el código nacional de procedimientos penales (CNPP) y capacite a su personal como lo ha hecho hasta ahora.

