Intentan ambulantes instalarse en calles de la capital: Abasto

Pachuca

Jorge Ayala Zúñiga, director de mercados, comercio y abasto de Pachuca, informó que ambulantes de la Federación de Organizaciones Independientes de Hidalgo (Foideh) intentaron instalarse ayer en la plaza Independencia, lo cual no fue permitido.

“No vamos a permitir que vuelvan a ubicarse en el centro, luego que trajeron a personas que vendían helados.”

Ayala Zúñiga alertó sobre el riesgo de que ambulantes que no están incluidos en el convenio firmado con la presidencia municipal intenten instalarse en los lugares establecidos para la reubicación temporal.

Se trata de ambulantes que no están afiliados a ninguna organización y que tratan de aprovechar para instalarse en diferentes puntos de Pachuca, por lo que la dependencia municipal supervisa las calles para impedirlo.

“Ningún ambulante que no está contemplado se quedará, mientras que los que podrán permanecer en el primer cuadro de la ciudad son las personas que venden elotes y frituras, pero bajo reglas estrictas y en un horario determinado.”

La alcaldía cuenta con un padrón de 280 ambulantes en el centro histórico, de acuerdo con el funcionario.

Comentarios