Investiga Contraloría estatal a 12 funcionarios por presuntos actos de corrupción

LOURDES NARANJO

Pachuca

Hasta la fecha la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental investiga a 12 funcionarios de distintas dependencias señalados por actos de corrupción, principalmente por desvío de recursos, informó la titular de la dependencia Citlali Jaramillo Ramírez.

Sin embargo, la funcionaria dio a conocer que solo han denunciado formalmente dos casos, uno el de un funcionario de la subsecretaría de Protección Civil del gobierno estatal, quien recientemente fue detenido por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo por el delito de extorsión a una empresa gasera.

El otro caso, son irregularidades en la Secretaría de Educación Pública del estado (SEPH), dependencia que denunció formalmente, por lo que esta semana Contraloría realizará una auditoría al área para corroborar la información, acción a cargo de la dirección general de auditoría gubernamental.

Jaramillo Ramírez indicó que los demás señalamientos están pendientes ya que deberán buscar todas las pruebas, “porque es muy delicado iniciar alguna acción y que al final no tengamos el respaldo necesario”.

Por ello, llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de corrupción, “cualquier ciudadano que demande por supuesto que va a ser escuchado y que sepan que es un alto total a la corrupción.

“Se han identificado, sí es cierto, algunos funcionarios con malas prácticas, pero a la hora que necesitamos que la gente denuncie formalmente nadie lo quiere hacer, entonces nos imposibilitan para nosotros poder continuar; porque no puede ser por un chisme o comentario, radio pasillo, si no que se tiene que hacer formal”, refirió.

Comentó que llevan 12 funcionarios señalados de distintas dependencias, “pero uno no trabaja solo, definitivamente debe haber más”, sin embargo no dio nombres porque la investigación está en proceso y podría entorpecerse. Los principales señalamientos, explicó, son sobre desvío de recursos.

