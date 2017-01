Pachuca

En lo que va de la actual administración, la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental ha recibido 180 quejas contra funcionarios por diversas anomalías o presuntos actos de corrupción durante sus funciones, mismas que están en investigación, informó la titular Citlali Jaramillo Ramírez.

La funcionaria indicó que derivado de ello han iniciado mismo número de procedimientos de responsabilidad administrativa, con el fin de hacer las investigaciones correspondientes a los servidores públicos de distintas dependencias.

Explicó que “en el mejor de los casos, a lo mejor no hubo ninguna culpa, entonces se hará una amonestación escrita, pero ya quedó en su expediente”; pero en caso de comprobárseles la irregularidad, puede darse hasta la inhabilitación de sus funciones, multas económicas o, si es necesario, alguna causa penal.

Jaramillo Ramírez indicó que los 180 procedimientos de responsabilidad administrativa todavía no se desahogan y están en investigación, por lo que aún no confirman que hayan incurrido en algún delito. Las investigaciones tardarán entre 20 y 40 días aproximadamente.

Respecto al caso de presuntos desvíos de recursos detectados en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), la Contraloría continúa con las investigaciones, “estamos en el desarrollo y desahogo de esto, algunas cosas se han estado solventando, a veces entramos y no tenemos toda la documentación; hay cosas que se han ido aclarando conforme va transcurriendo el tiempo”.

En entrevista y al ser cuestionada sobre si el asunto terminaría en causa penal, mencionó que “hasta ahorita todo va bien, pero si hay necesidad lo haremos tal cual como va; insisto, nadie está por encima de la ley”.

En diciembre pasado fueron citados a comparecer tres exfuncionarios de la SEPH, quienes fungían en el gobierno anterior como subsecretario de finanzas, director general de administración y finanzas y tesorero. Precisó que el extesorero acudió e hizo las aclaraciones correspondientes.

