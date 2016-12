Investigan a funcionaria por uso indebido de sellos en Contraloría

Pachuca

Derivado de una denuncia ciudadana, la Secretaría de Contraloría y Transparencia revisa la situación de una funcionaria por uso indebido de sellos oficiales de la dependencia, informó la titular Citlali Jaramillo Ramírez.

La contralora dio a conocer que actualmente están en el proceso de integración del expediente para conocer los actos y anomalías en las que incurrió la presunta responsable, de quien omitió su nombre para no entorpecer la investigación.

“Insisto, aquí nadie escapa a la ley, se tienen que tomar cartas en el asunto y no nada más es la inhabilitación, si hay alguna responsabilidad que le finque hasta causa penal se tiene que hacer”, indicó la titular de la secretaría.

Destacó que como parte del combate a la corrupción, los funcionarios públicos “ya no pueden sentirse que aquí todos son influyentes y no pasa nada, tenemos un ejercicio transparente, asumimos una responsabilidad, tenemos conocimiento de lo que debemos de hacer y actuar en consecuencia”.

Detalló que investigan qué fue lo que selló y cómo lo hizo, y dependiendo de eso y la gravedad de la acción, la funcionaria puede tener como consecuencia su inhabilitación de funciones, una sanción económica fuerte como parte del resarcimiento del daño, hasta turnarlo a la Procuraduría General de Justicia del estado, “puede ser todo eso, pero precisamente en eso estamos”.

Jaramillo Ramírez indicó que apenas están en el proceso de identificar la gravedad de la acción, “pero así sea un caso de sellar un tema de recursos humanos hasta una obra, sigue siendo responsabilidad, nadie puede hacer uso indebido de los recursos que se tienen dentro de la administración actual”.