Invisibles, excluidos y vulnerables, afrodescendientes mexicanos

Pachuca

La exclusión e indiferencia son puntos que vulneran a más de un millón de personas ubicadas dentro de los denominados pueblos afrodescendientes de México, cuestión que de igual forma impacta a Hidalgo, que concentra 0.14 por ciento de ese sector.

De acuerdo con el Especial sobre la situación de la población afrodescendiente de México a través de la Encuesta Intercensal 2015, en todo el país existen un millón 381 mil 853 mexicanos que se consideran dentro de ese grupo poblacional.

Sin embargo, el informe expone que esas poblaciones son casi invisibles y relegadas de las políticas públicas, de la estructura jurídica del Estado y apenas con presencia en las estadísticas nacionales.

“Las poblaciones afrodescendientes no existen para gran parte de la sociedad mexicana ni dentro de la estructura jurídica del Estado mexicano…cuando un grupo de la población no es reconocido explícitamente con derechos propios, se le priva de las oportunidades que se les dan al resto de las poblaciones y con ello se le está impidiendo su autorrealización”, manifestó en su momento la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Norma Aguilar León.

El estudio indica que la población afromexicana se concentra principalmente en siete estados de la República, con mayor densidad en el Estado de México, seguido por Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, sin embargo Hidalgo no es ajeno a la presencia de esa población.

Según los datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi, de 2 millones 858 mil 359 habitantes de Hidalgo, 0.07 por ciento se considera afrodescendiente.

Dichos cálculos significan que alrededor de 2 mil personas pertenecen a esa población en la entidad y, por lo tanto, están en exclusión e invisibilidad para el Estado mexicano.

De ese sector en Hidalgo, 958 son hombres, mientras que mil 43 son mujeres; la mayoría se encuentra entre 18 y 64 años.

Si bien el estudio realizado con datos de la encuesta intercensal de Inegi, empleada por la CNDH, destaca la población de ese sector y su situación en cuanto a vivienda, educación y acceso a los servicios de salud, en el apartado de Hidalgo no menciona a ese grupo.

En la exposición de los resultados de esa población con presencia en Hidalgo, solo se menciona en la base de datos el porcentaje de personas que se denominaron afrodescendientes en cada municipio, sin embargo no da cuenta de su condición a nivel estado.

Mientras que en la exposición de los principales resultados de la encuesta, solo existe mención en un apartado referente al plano nacional, pero no se ubica información en el apartado de etnicidad para el caso local, lo cual deja relegada cualquier información de ese grupo poblacional en Hidalgo.

Aquellas personas que se reconocieron como afrodescendientes se ubicaron en 40 de los 84 municipios que conforman Hidalgo, de acuerdo con los datos del Panorama Sociodemográfico 2015 de Inegi.

En ese sentido, el municipio con mayor densidad poblacional de afromexicanos fue Chilcuautla con 0.30 por ciento de sus habitantes, seguido de Tizayuca con 0.28 y Santiago Tulantepec, Atitalaquia y Atotonilco de Tula con 0.19 por ciento, respectivamente.

En Pachuca y Mineral de la Reforma se consideró que existen entre sus habitantes 0.08 y 0.14 por ciento de afrodescendientes, respectivamente.

