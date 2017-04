Pachuca

Sin nada que perder, las Garzas del Universitario Hidalguense irán a Gómez Palacio, Durango, a proponer el partido para buscar el boleto a semifinales del torneo Clausura 2017 ante el Calor de San Pedro, aseveró el técnico Diego Ángel.

03“No tenemos nada que perder porque los que tienen la presión de pasar son ellos, no digo que nosotros no la tengamos, pero aquí sacamos un 0-0 y en esta liga el gol de visitante vale, nosotros con cualquier empate a goles pasamos”; además, recordó que el único partido que perdieron en el torneo anterior fue contra el Celaya, “esperemos no perder este”.

Tras el entrenamiento matutino en el estadio Revolución Mexicana, el estratega aseguró que los jugadores están tranquilos y motivados, aunque también un poco ansiosos porque ya comience el encuentro de vuelta de cuartos de final, que disputarán mañana por la tarde.

“Todos están contentos, motivados, con deseos y ganas de que ya inicie el juego. Somos conscientes de que no vamos a jugar contra un mal rival, sino contra un equipo muy bueno, que por algo calificó, creo que es fuerte en su casa, pero nos hemos preparado para no cometer los errores que tuvimos aquí. Para poder avanzar debemos tener más hambre, no tener errores y no fallar los goles”, comentó.