Ante el incremento de la delincuencia y la ineficacia de las autoridades estatales y municipales para prevenir el delito, desde empresas hasta unidades habitacionales han decidido hacerse de los servicios de la seguridad privada.

De acuerdo con el Inegi, México tiene apenas un policía de Seguridad Pública por cada 996 habitantes para combatir el crimen.

Frente a ese escenario, la demanda de seguridad privada crece y las empresas aprovechan para alimentar su fuerza laboral entre desempleados, expolicías y personas con escasa instrucción escolar que encuentran en esa industria una oportunidad de empleo con pocas exigencias.

Empresas deben certificar a sus elementos: SSPH

Cada vez es más común observar guardias de seguridad privada en algún comercio o presentes en fraccionamientos; sin embargo, muchos carecen de la preparación adecuada para brindar esa atención.

Eso ha ocasionado malos tratos de los elementos hacia ciudadanos, como ha ocurrido con el personal de seguridad privada del Tuzobús, lo que originó el cambio de empresa derivado de las constantes quejas.

Para cambiar la situación, la unidad de registro y supervisión de prestadores de seguridad privada, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), comenzó a poner orden en el ramo.

De acuerdo con la directora general de dicha unidad Miriam Carmona Morán, en Hidalgo existen 35 empresas de seguridad privada autorizadas; no obstante, hay otras 45 que laboran sin regularizarse.

Pese a ello, los elementos de las 35 compañías registradas no están certificados, reconoció la funcionaria estatal, por lo que comenzaron a reunirse con los dueños o representantes para explicarles la mecánica.

No es proceso fácil, dijo, pues las empresas encargadas de ese servicio deben contar con personal confiable.

“Hay empresas que son grandes, algunas cuentan con 100 elementos, además hay empresas chicas con tan solo 10 que a veces son las que traen en los fraccionamientos.”

Carmona Morán explicó que comienzan con la integración de carpeta de requisitos que incluye la licencia de funcionamiento. La documentación se enfoca a personas morales o físicas con actividad empresarial, quienes deben constituirse ante la autoridad competente en materia de seguridad.

Como principal requisito, el personal que vayan a contratar para esas actividades debe estar registrado ante la SSPH, además de aprobar la respectiva evaluación de control y confianza.

Los elementos, así como el administrador o dueño de la empresa, cumplen con una evaluación del centro de control y confianza, eso es lo que más solicitamos, pues tenemos que dar la autorización de personal que esté evaluado y se genera la capacitación para después entregar la certificación,

indicó.

Sin embargo, para Miriam Carmona el problema principal ha sido la falta de voluntad de las empresas para capacitar a su personal, pues para éstas significa gasto, además de la existencia de competencia desleal con el resto del ramo.

Algunas invierten en capacitación pero al llegar otra con mejores prestaciones el personal prefiere cambiar de trabajo. Hay mucha rotación, se les van cuando han invertido mucho en ellos y la otra empresa les da mejor sueldo o han encontrado otro trabajo que no sea de guardia de seguridad privada.

La funcionaria estatal dio a conocer que en Tizayuca, Tula y Tulancingo es donde existen más empresas de seguridad privada utilizadas en áreas industriales; en cambio, en Pachuca son contratados los servicios para fraccionamientos.

Los elementos, así como el administrador o dueño de la empresa, cumplan con una evaluación del centro de control y confianza, eso es lo que más solicitamos, pues tenemos que dar la autorización de personal que esté evaluado y se genera la capacitación para después entregar la certificación”

Operan 35

empresas autorizadas

Otras 45

laboran sin regularizarse

Ley de Seguridad Pública regula su actuar

En 2013 el Congreso local

aprobó la Ley de Seguridad Pública de

Hidalgo, cuyo contenido destaca la regularización de empresas de seguridad privada, pues no contaban con requerimientos para proporcionar servicios.

En ese sentido, el ordenamiento estipula que en la prestación de dicho servicio todo el personal deberá regirse bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

Además, estipula algunas prohibiciones para quienes pretenden ser propietarios de una empresa de dicho giro, como: ningún funcionario o servidor público activo perteneciente a alguna corporación policial de la Ciudad de México o de otra entidad o municipio podrá ser socio o dueño.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) expedirá una cédula de registro de uso obligatorio para el personal de la empresa prestadora del servicio.

La cédula debe contar con fotografía reciente, número de clave única de identificación policiaca, nombre completo del elemento, denominación o razón social de la empresa para la cual presta sus servicios, clave de registro, así como vigencia y equipo autorizado para prestar servicios.

Dicha cédula la deberá portar el personal durante su jornada laboral, en un lugar visible, estipula la ley. En caso de robo, pérdida o extravío de ésta, el afectado de manera inmediata deberá reportarla por escrito al prestador del servicio de seguridad privada, para que éste solicite a la Secretaría de Seguridad Pública su cancelación y reposición.

En caso de baja del elemento, el prestador del servicio deberá recoger la cédula y entregarla a la Secretaría de Seguridad Pública; por tal motivo se constituye en responsable solidario y subsidiario por

el mal uso de la cédula.

Los vehículos a su servicio deberán ostentar visiblemente la denominación, razón social o nombre, logotipo, el número del registro estatal de particulares que prestan servicios de seguridad privada y número económico que los identifique plenamente; en ningún caso usarán colores que por reglamento utilizan los vehículos de Seguridad Pública, ni tendrán torretas con micas o luces que los puedan confundir con patrullas oficiales.

Existen

dos costos

para obtener la autorización:

6 mil 835 pesos

para empresas con permiso

de autorización federal;

quienes no cuenten con ese documento tendrán que pagar

16 mil 403 pesos

Desde 6 hasta 16 mil pesos, el permiso

Hasta 16 mil pesos deben pagar las empresas prestadoras de seguridad privada en la entidad, de acuerdo con el tabulador de costos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).

A través de su portal de Internet, la dependencia estatal da cuenta que existen dos costos para obtener la autorización: 6 mil 835 pesos para empresas con permiso con autorización federal; mientras quienes no cuenten con ese documento tendrán que pagar 16 mil 403 pesos.

Después de realizar el pago y cumplir con los requisitos estipulados, la SSPH tendrá 10 días para dar una respuesta, en caso de ser aprobado, la autorización tendrá vigencia de un año.

Las modalidades de las actividades de seguridad privada en el estado son: seguridad y protección personal, vigilancia y protección de bienes, custodia, traslado y vigilancia de bienes o valores, sistemas de prevención y responsabilidades, actividades inherentes a la seguridad privada, seguridad de la información, servicios de alarmas y de monitoreo electrónico y cualquier otra actividad relacionada directa o indirectamente con los servicios privados de seguridad.

