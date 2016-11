Excéntrica, extraña, atrevida, innovadora, icono, genio, estrafalaria, ridícula… estas palabras y muchas más bien califican a Lady Gaga, quien en poco más de ocho años se ha convertido en un símbolo del pop mundial e incluso, me atrevo a decirlo, un referente cultural del siglo XXI. Así, tras una breve y bien merecida pausa, la neoyorquina vuelve a los escenarios con Joanne, su último material discográfico, el cual promete su lado más íntimo.

Pero antes de mencionar su quinta placa, vayamos un poco atrás en el tiempo. Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la compositora, ha vivido los últimos dos años de su carrera en constante pero desigual movimiento. Su álbum Artpop (2014) mostró un desgaste musical a la par que las hordas de fanáticos se fueron apaciguando al tiempo que su aparición en los filmes Machete kills y Sin city: una dama por la cual morir o matar, pasó sin pena ni gloria.

Pero por otro lado, en 2015 ganó un Globo de Oro por su participación en la serie “American horror story” a la par que fue nominada a un Oscar en la categoría de mejor canción. Como se puede ver, todo abanico de éxitos y fracasos, por lo que es en esta antesala que Joanne se erige como un disco que trata de marcar una nueva etapa en su trayectoria, que si bien lleva el adjetivo de “genial” en la frente, no ha estado exenta de desaciertos y desfiguros.

¿Qué hace a Joanne tan diferente a sus producciones predecesoras? Pues bien, en primer lugar Lady Gaga desconecta ese chip de lo estrafalario para presentarnos una imagen más simple y tenue, la cual resulta agradable y, curiosamente, nos acerca más tanto a la músico como a la compositora. En segundo lugar, y todavía más importante, estamos ante el disco más íntimo y orgánico de Gaga; es decir, ya no estamos plagados de exceso de efectos y Autotune a la par que tenemos las letras más personales de la estadunidense, las cuales, afortunadamente, conectan inmediatamente seas o no fan.

En “Diamond heart” nos encontramos con la historia de un joven corazón lleno de sueños de éxito que se ve roto por un cabronazo mierdero. ¿La caída derrota a la joven? Escúchela completa para saber el nacimiento de un corazón de diamante. “Joanne” es una carta de Stefani para Gaga, el encuentro de la persona con la compositora para recordarle que nunca debe olvidar que primero está la adolescente neoyorquina con ganas de saborear el mundo que la superestrella.

Finalmente, en “Perfect illusion” tenemos reminiscencias a la Gaga de éxitos como “Pokerface” y “Bad romance”; sin embargo, tenemos a una Germanotta más madura, más reflexiva y con una potencia vocal más sincera, con más punch mientras nos canta sobre un villano que la hizo perder el control y al final todo quedó como una perfecta ilusión. Lady Gaga se ha especializado en temas de desamor pero siempre encuentra su retribución.

Joanne es un álbum que nos permite redescubrir a Lady Gaga. Mientras que Artpop exhibió los vicios técnicos de la cantante, su nuevo material muestra a una músico dispuesta a reinventarse; abierta al cambio, a la reconstrucción de su propio mito. Puede que aleje a algunos admiradores de hueso colorado, pero a la vez permite crear nuevas sensaciones y ganar nuevos adeptos. A su propia y especial manera Joanne es sensible, divertido y excitante, justo como la Gaga de sus inicios.

