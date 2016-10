Jóvenes hidalguenses: 60 por ciento en la pobreza

Una muy mala noticia para nuestra entidad: casi 60 por ciento de las y los jóvenes es pobre. Tras conmemorarse el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presentó un mapa interactivo que construyó con datos oficiales de 2014. En él puede observarse que 406 mil jóvenes hidalguenses de entre 15 y 29 años se encuentran en el umbral de la pobreza por ingresos. En México la situación no es tan dramática como en nuestro estado, pero más de la mitad (51 por ciento) tiene pobreza por ingresos. Esta condición implica que las y los jóvenes en nuestro estado, o no pueden satisfacer sus necesidades de alimentación o están impedidos de disponer de un patrimonio que les permita desarrollarse adecuadamente. En situación crítica se encuentra 10.54 por ciento de las y los jóvenes hidalguenses: su situación es de “pobreza extrema”. ¿Qué quiere decir el indicador? Que tienen tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social. Están por debajo de la línea de bienestar mínimo. En español esto significa que esos jóvenes tienen un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicaran por completo a la adquisición de alimentos, no les alcanzaría para proveerse de los nutrientes necesarios para tener una vida sana. Estos jóvenes, por estar en esta situación, carecen de cualquier futuro digno. Tal es la tragedia que significa, más allá de las cifras, que las y los jóvenes de nuestro estado, la mayoría sea pobre. Esta población, al contrario, debería ser la que nos saque del atraso. Es esta generación la que tiene las capacidades, el potencial, para cambiar nuestro futuro. Claro, si tuvieran oportunidades de educación y empleo. Lo peor es que en el horizonte no se ve siquiera un guiño que nos anuncie un cambio de paradigma. De ese tamaño es la tragedia. De filón. Resulta que la alcaldía de Pachuca respondió a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), que el pasado lunes pidió suspender el cobro de licencias de funcionamiento. La alcaldía acusó que lo que pasa es que comerciantes se malacostumbraron durante el gobierno del exalcalde Eleazar García, a quienes consintió provocando un daño patrimonial de 25 millones de pesos. Lo malo es que en todo este entuerto la ciudadanía es el que acaba pagando la factura… como siempre.

Comentarios