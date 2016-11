A la alza esos delitos en Hidalgo, confirma PGJEH 21 casos

Si bien Hidalgo no se encuentra entre las entidades con altos índices de feminicidios a comparación de otros estados en el país, actualmente se oficializan 21 casos relacionados con ese delito, cifra que supera a la contemplada en 2015.

De acuerdo con el procurador de justicia estatal Ramiro Lara Salinas, no se tienen índices muy altos en comparación con otros estados, sin embargo a la fecha la procuraduría ya contabiliza 21 feminicidios.

El actual panorama de feminicidios contabilizados por la parte oficial supera a los ocurridos en 2015, que llegaron a 20, de acuerdo con cifras presentadas por la fiscalía de atención a los delitos de género.

El procurador puntualizó que de esos casos ocho se encuentran en etapa de integración, seis más ya están judicializados, mientras que en dos falleció el agresor y los demás están pendientes.

Respecto a Tula, como una de las zonas de mayor conflicto en el tema, Lara Salinas expuso que ahí se localiza un fenómeno complicado, ya que es una zona limítrofe del estado, por lo que existen casos que se cometen en otros lugares y se deshacen de los cuerpos en Hidalgo, según comentó.

Refirió que algunos de los delitos contemplados fueron de carácter “pasional” e indicó que “afortunadamente” no existen indicios de delincuencia organizada relacionada con ese tipo de delitos, ni mucho menos una cuestión de asesino serial, “todos los feminicidios que se han cometido en el estado han sido aislados unos con otros”, manifestó.

Con base en cifras de la fiscalía de atención a los delitos de género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), se cometieron 11 feminicidios de abril a diciembre de 2013, mientras que 19 ocurrieron durante 2014.

En 2015 se llegó a 20 feminicidios, mientras que en poco más de 11 meses de 2016 la cifra ya llegó a 21, lo que indica una tendencia a la alta en el asesinato de mujeres con características de feminicidio en Hidalgo.

Comentarios