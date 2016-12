Ciudad de México- El gobierno canadiense pagó 134 mil dólares canadienses (poco más de dos millones de pesos al tipo de cambio actual) en una cena para el presidente mexicano Enrique Peña Nieto que se realizó el 27 de junio pasado, de acuerdo con un reporte del semanario canadiense The Hill Times.

Dicho evento se habría realizado en Casa Loma, una construcción que emula un castillo ubicada en el centro de Toronto, y habría sido presidida por Trudeau para agasajar al mandatario mexicano que había viajado a Canadá para participar en la Cumbre de Líderes de Norteamericana, la cual terminaría reuniéndolos con el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el 29 de junio.

La noche siguiente el Gobernador General de Canadá, David Johnston, organizó a Peña Nieto una cena de Estado en su residencia oficial, Rideau Hall, en Ottawa.

De acuerdo con la nota firmada por el periodista Peter Mazereeuw, la invitación en Toronto costó al gobierno 134 mil 40 dólares, de acuerdo con el reporte de gastos que presentó el gobierno a la Cámara de los Comunes y que fueron publicados por Global Affairs Canada.

El costo incluyó:

– 7 mil 390 dólares canadienses en flores (113 mil pesos).

– 12 mil 617 dólares canadienses en bebidas (193 mil pesos).

– 40 mil 568 dólares canadienses en comida (625 mil pesos).

Asistieron alrededor 253 personas, lo que implicó gastos de traslado, iluminación y traducción con un costo de 530 dólares por cada uno de los asistentes. Además, al ágape se incluyen hombres de negocios vinculados con México y Canadá y representantes de la comunidad canadiense-mexicana que residen en el área de Toronto.

“Esta fue una significativa visita de Estado de uno de nuestros socios más importantes en materia económica, social y cultural. Así que no me sorprende que se destinara un presupuesto para ese tipo de cosas”, dijo el diputado liberal Will Amos, de Quebec, quien co-preside el grupo de amistad Canadá-México en el parlamento canadiense.

El diputado conservador Peter Kent, de Ontario, dijo que el presupuesto para la velada fue “mucho dinero”, pero es parte del costo de la diplomacia y hospitalidad estatal.

Asimismo, Kent estimó que México gastó una suma similar en una cena estatal a la que él asistió en septiembre de 2010 como ministro de Estado para asuntos exteriores, junto con la ex gobernadora general Michaëlle Jean.

