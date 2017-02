La La Land imparable en los BAFTA

Londres

El musical La La Land fue galardonado ayer en la 70 edición de los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, con el BAFTA a la mejor película.

La cinta, escrita y dirigida por el estadunidense Damien Chazelle y que narra la historia de amor y jazz entre Mia (Emma Stone) y Sebastian (Ryan Gosling) en Los Ángeles, se impuso a Moonlight, de Barry Jenkins; Arrival, de Denis Villeneuve; I, Daniel Blake, de Ken Loach, y Manchester by the sea, de Kenneth Lonergan.

La estadunidense Emma Stone se llevó el BAFTA a mejor actriz por su papel en el musical y Damien Chazelle ganó el premio a mejor director.

Otros ganadores de la gala incluyen al actor estadunidense Casey Affleck, hermano de Ben, quien ganó el premio para el mejor actor, por su actuación en la película Manchester by the sea.

Mientras que Viola Davis se alzó con la presea de mejor actriz de reparto por su papel en Fences, lo que le asegura el Oscar en la próxima entrega del 26 de febrero.

Por su parte, la película I, Daniel Blake, de Ken Loach, ganó el BAFTA al mejor largometraje británico en la 70 edición de los premios de la Academia.

Tom Holland, el nuevo Spider-Man, se hizo con el premio a mejor intérprete revelación, el único votado por el público, por su papel de superhéroe en Captain America: Civil War.

Además, la Academia británica premió a la francesa Madeleine Fontaine con el BAFTA a mejor diseño de vestuario por su trabajo en Jackie, dirigida por el chileno Pablo Larraín.

La película húngara Son of Saul, de László Nemes, se llevó el de mejor filme de habla no inglesa, categoría en la que competía con Julieta, del director español Pedro Almodóvar.

Finalmente el británico Dev Patel ganó el BAFTA a mejor actor secundario por su papel en la película Lion.

Los BAFTA son considerados como los Oscar británicos y son un escalón más en la carrera al premio de la Academia.

