Pachuca

La noche del viernes, Carlos Rosas acompañó a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH) como solista en el recital “Los grandes conciertos”, interpretando magistralmente el Concierto para oboe de Richard Strauss. Libre por convicción Independiente de Hidalgo platicó con el músico sobre su trayectoria.

Con un padre que es maestro de música y como todo hijo de músico, Carlos dice que lo interesaron en la música tocando primero el violín.

Toqué un mes el violín pero dije: no, esto es muy difícil, vamos a cambiar de instrumento; busqué uno que casi ninguno de mis amigos conociera, que tocara, que fuera algo raro y me interesé por el oboe.

Cuando supo que había encontrado su instrumento, su camino continuó en la Universidad Autónoma de Baja California para después participar por una beca del Fondo Nacional de para la Cultura y las Artes (Fonca) y poder irse al extranjero a seguir preparándose.

Me fui a Ámsterdam, ahí hice mi maestría y acabo de regresar a México, ahora estoy en la Sinfónica Nacional de México.

Para Carlos Rosas el oboe es aún un tabú en todo el mundo, ya que es algo difícil encontrar oboístas y fagotistas.

Envuelve muchas cosas, para empezar la falta de maestros, casi no hay en México maestros; y es un instrumento muy caro, no en el sentido de la compra, sino del mantenimiento, aparte de aprender a tocar tienes que invertir horas en construir tus propias cañas, porque una caña es como la firma de cada uno, no las pueden hacer de fábrica, de cada 10 te sale una.