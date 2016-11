Pachuca

La gente más pobre se merece, aunque sea una vez al año, tener un espectáculo de muy alto nivel y gratis, señaló en entrevista el mandatario estatal Omar Fayad Meneses, al referirse al gasto hecho en el pasado Grito de Independencia.

Después de entregar apoyos a campesinos de diferentes puntos del estado, el gobernador hizo referencia a los gastos por más de 13 millones realizados en el festejo del 15 de septiembre de este año, “traté de hacerlo lo mejor posible, lo más cercano al pueblo. Para amenizar la fiesta toda la vida se han traído artistas”.

Indicó que en el evento no hubo algún interés en especial, “sino que la gente esté bien, contenta de su grito de Independencia y pueda ver un espectáculo que de otra manera no podría”.

Fayad Meneses mencionó que hará lo que tiene que hacer, “tengo que cuidar el presupuesto y voy a cuidar que nadie se lo robe; y si hay presupuesto destinado para los festivales cívicos, artísticos y todo el ceremonial, lo haremos con lo que tengamos que luzca más y que la gente esté mejor, se la pase excelentemente bien”.

Respecto a la próxima asignación del presupuesto, el gobernador comentó que serán cuidadosos, “tenemos que constreñirnos a lo que nos autorice el Congreso federal y el Congreso del estado”.

En ese sentido, dijo que si hay algunos legisladores que ya no quieren que haya festival el 15 de septiembre, “que lo manifiesten, lo suban y se discuta en el Congreso”. Comentó que si el Congreso decidiera que ya no se organice ese festejo se sujetará a la ley y a las decisiones del mismo.

“Si los diputados consideran que no se debe hacer, yo simplemente me constriño a la obligación de salir y dar el grito, con el gasto que eso conlleva. Si a alguien le molesta el evento artístico del 15 de septiembre porque cueste caro, porque en épocas difíciles no hay que hacer eventos artísticos, yo me voy a sujetar a eso”, refirió.

En la edición del 3 de octubre, Libre por convicción, Independiente de Hidalgo publicó que el gobierno del estado gastó 13 millones 950 mil pesos en los festejos del 15 de septiembre, de acuerdo con la solicitud de información con folio 00303116; evento donde participaron en el escenario la banda Los Recoditos y la presencia internacional del reguetonero J Balvin.

Declaración

Indicó que

al tomar posesión, hace dos meses, el presupuesto destinado para el Grito, de casi 14 millones de pesos, ya estaba asignado, a su administración no le tocó la contratación de los artistas

