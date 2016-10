La UNTA no es Mineral de la Reforma: alcalde

Raúl Camacho Baños, presidente municipal, comentó que la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) no es Mineral de la Reforma, municipio que, agregó, se compone de la sociedad en general.

Durante entrevista, el alcalde subrayó que el ayuntamiento responderá a las peticiones de la organización campesina en la medida de sus posibilidades.

Recordó la postura de los delegados de La Calera, Azoyatla, La Higa, Pachuquilla y San José Palma Gorda, quienes demandaron que no necesitan de la UNTA para gestionar apoyos ante la alcaldía.

“Soy originario del municipio, la comunidad de La Calera y Palma Gorda siempre se han defendido solos.”

Lejos de adjudicarse gestiones que no le corresponde, la UNTA “quiere andar en todos lados, pero debemos ser respetuosos de los usos y costumbres de cada comunidad”, subrayó el edil.

Descarta razones personales en cambio de secretaria

Camacho Baños declaró que por razones de trabajo la alcaldía separó a Brenda Luna Durán de la Secretaría de Planeación y Presupuesto del municipio, por lo que nombró como responsable provisional de la dependencia a Rene López Colín.

Descartó que el cambio obedezca a razones de índole personal. “Desde el inicio mencionamos que habrá modificaciones en la administración, es la primera que ocurre. Debemos analizar y ser prudentes”.

