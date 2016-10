Lamenta alcalde de Progreso asesinato de taxista

Progreso

En un mensaje a la ciudadanía, el alcalde de Progreso Raúl Meneses lamentó el asesinato de un taxista, sin embargo no dio a conocer la destitución del director de Seguridad Pública Damián Uribe, como un sector de la población ha manifestado.

A través de un video, el presidente municipal envió las condolencias a familiares de Yeye Escamilla Olguín, el taxista asesinado el jueves por la noche.

“Este hecho me duele, pues tengo un aprecio especial al gremio de taxistas, pues mi padre logró sacarnos a delante ejerciendo esta labor, nada justifica este hecho. Mi respaldo y acompañamiento a sus familiares en estos momentos difíciles, donde no existen palabras para describir el dolor y sufrimiento que estos hechos generan.”

Se dijo indignado por ese y demás hechos delictivos que se han suscitado en el municipio, “los progresenses somos gente de trabajo, gente de bien, que merecemos un lugar tranquilo para vivir”, expresó.

“Cuando recorrí las calles y colonias del municipio, la ciudadanía me expresó su preocupación por el incremento de la inseguridad, un problema que se venía gestando por diversas causas durante varios años y amenazaba con agudizarse cada vez más. En ese momento me comprometí a poner mi voluntad, trabajo y empeño en este tema que tanto daño ha ocasionado a la sociedad progresense; sin embargo, también expresé que sin el apoyo de la ciudadanía difícilmente veremos resultados concretos, hay que decirlo, debemos fortalecer la cultura de la denuncia.”

Pidió a la asamblea municipal aprobar puntos de acuerdo para fortalecer el área de seguridad y su equipamiento para mejorar las condiciones de efectividad.

Dijo que dio instrucciones precisas al director de Seguridad Pública municipal para que refuerce los recorridos de vigilancia, además de atender de manera inmediata cualquier reporte de la ciudadanía. Sin embargo no habló de un posible reemplazo del jefe policiaco.

