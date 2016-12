Pachuca

El presidente magistrado del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH) Alberto Cruz Martínez lamentó que no haya denuncia tras presuntos casos de violencia política contra candidatas a la presidencia municipal de Omitlán.

Durante la campaña electoral, que concluyó el miércoles, existieron tres casos en contra de aspirantes a la alcaldía, así como contra una integrante del Partido Acción Nacional (PAN).

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció propaganda negra en contra de la candidata Estela Ríos Rodríguez a través de panfletos encontrados en calles de la cabecera municipal.

Mientras tanto, la candidata Benita Zarco Amador denunció que fue agredida su casa de campaña mediante uso de arma de fuego y en días pasados el domicilio de Gabriela Larrea Flores, coordinadora de campaña del PAN a la alcaldía de Omitlán, fue vandalizado por sujetos desconocidos, que realizaron pintas en la fachada y lanzaron piedras envueltas con cartulinas que contenían amenazas en su contra.

“Lo más lamentable es que no se interpongan las denuncias formalmente, lo hacen mediáticamente y nosotros de manera oficiosa no podemos entrar, si no presentan denuncias con los elementos probatorios, difícilmente podemos tomar cartas en el asunto”, refirió Cruz Martínez en entrevista.

Llamó a las afectadas a acudir al Ministerio Público o al organismo electoral para realizar la denuncia correspondiente y con ello el tribunal electoral pueda involucrarse en el tema.

“Se ha manejado más mediáticamente que con elementos a probar, sino ya lo tuviéramos aquí”, puntualizó.

Consideró que hasta el momento la elección extraordinaria de Omitlán ha sido tranquila y dichos casos han sido aislados.