Durante su regreso a las actividades públicas, el gobernador Omar Fayad Meneses abordó dos temas de coyuntura: la aprehensión del exmandatario veracruzano Javier Duarte y el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, al que ya le empiezan a ver de qué pie cojea gobernadores y otros servidores públicos. Respecto al primer asunto, Fayad pidió no exagerar políticamente la captura de Duarte y más bien solicitó a las autoridades que lo investigan determinar con precisión cuál fue la responsabilidad del exfuncionario. ¿A qué se refiere Fayad? Suponemos que a eso que en política se le conoce como “sacar raja política”, sobre todo cuando tenemos enfrente una de las elecciones madre en nuestro país: la del Estado de México. El gobernador, por otra parte y sobre este mismo asunto, demandó no dejar de observar que en ocasiones los mandatarios son víctimas de sus propios colaboradores. Aquí, dijo, quien termina pagando los platos rotos son los mandatarios, por lo que pidió a sus homólogos tener cuidado al seleccionar a su equipo de trabajo. Por tal razón, Fayad dijo que quienes ostentan el cargo de gobernador “tenemos que ser más cuidadosos del ejercicio de los recursos”, para luego ponderar las bondades del nuevo Sistema Estatal Anticorrupción. El mandatario respondió así a reporteros, quienes obligadamente le preguntaron por la detención de Duarte, quien hoy es ejemplo de corrupción en el ejercicio de la administración pública. La reflexión es necesaria y oportuna, pues Fayad apenas comienza. Más vale que tenga cuidado con sus colaboradores y desde ahora asegure que su administración no tendrá ningún paralelo con la del también priista Javier Duarte. De filón. Quien también debería tener presente el caso Duarte es el actual alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, quien de manera muy sospechosa favoreció en licitaciones públicas a un excandidato priista a la alcaldía de Metztitlán. Está a tiempo para hacer un buen papel y no manchar su gestión como lo hizo su antecesor, el priista Filiberto Hernández.

Please wait...

Comentarios