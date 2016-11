Pachuca

No hay plazo que no se cumpla y tras siete partidos como visitante, Garzas de Plata se presentará esta noche ante su afición en el polideportivo Carlos Martínez Balmori, en el que recibirá a Indios de Ciudad Juárez, en partido de la jornada nueve de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

El cotejo comenzará a partir de las 20 horas en un escenario que se estrenará en la LNBP después de realizársele las remodelaciones requeridas y que espera la asistencia de aproximadamente 6 mil personas.

Garzas llega al encuentro tras derrotar el domingo a Toros de Nuevo Laredo para situarse en el séptimo sitio de la tabla con 10 puntos y aún con un partido pendiente. Por su parte, Indios tiene 11 unidades y se coloca en el quinto sitio de la clasificación, con marca de tres ganados y cinco perdidos.

El partido de esta noche marca no solo la presentación del cuadro emplumado en la temporada 2016-2017, sino el regreso del baloncesto profesional a Hidalgo después de 12 años de ausencia.

Para Garzas será importante conseguir una victoria para ganar confianza y, sobre todo, posiciones en la tabla, ante un rival que viene de una derrota en casa ante Barreteros de Zacatecas y querrá regresar a la senda del triunfo.

Después del partido de esta noche, Garzas e Indios se enfrentarán nuevamente el sábado, en el segundo juego de la serie.

Los boletos para este encuentro se encuentran disponibles en Ticketpoint Galerías Pachuca, el Pabellón Universitario y taquillas del polideportivo, con costo de 50 pesos general, 100 preferente y 300 VIP.

La dirección de educación y promoción deportiva anunció descuentos para la comunidad universitaria en los accesos de zona general (40 por ciento) y preferente (30 por ciento).

