Liberarán derecho de vía para ampliación Tehuetlán-Huejutla

Pachuca

El gobierno estatal y federal busca reubicar aquellas casas y comercios que están asentados sobre el derecho de vía de la carretera Tehuetlán-Huejutla, luego que autoridades invertirán 200 millones de pesos para ampliarla el próximo año.

Así lo indicó Daniel Andrade Zurutuza, diputado del Partido Encuentro Social (PES), quien descartó el uso de la fuerza pública para obtener el derecho de vía, ya que a su juicio no se trata de quitar sino de ofrecer alternativas.

El legislador dijo que por ley deben respetarse los 20 metros del centro de la carretera hacia ambos lados.

“Vamos a tratar de alcanzar acuerdos para no afectar a terceras personas”, sobre todo a quienes venden artesanías y viviendas. Podrían ser reubicados para que no sean afectados con la ampliación de la carretera, consideró el legislador.

Durante reunión con la Secretaría de Obras Públicas de Hidalgo y Comunicaciones y Transportes (SCT) revisarán cuáles son las localidades que están sobre el derecho de vía.

El diputado prevé que la ampliación de la carretera inicie en enero, luego que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 contempla 200 millones de pesos para llevarla a cabo.

Comentarios